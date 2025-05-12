Мошенничество с платежными карточками: количество случаев снижается, сумма убытков растет

В прошлом году количество мошенничества с платежными картами уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) – до 270 тыс. операций. На один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что относительное количество мошеннических операций уменьшилось на 8%, по сравнению с 2023 годом, благодаря росту общего количества расходных операций.

Сумма ущерба от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт за 2024 год выросла на 37% — до общей суммы 1,1 млрд гривен. Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3065 гривен в 2023 году до 4247 грн в 2024 году).

Соответственно относительный уровень ущерба от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций в 2024 году вырос меньше – на 28%. Итак, на один миллион гривен, израсходованных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества.

Большинство мошеннических случаев в Интернете

По данным НБУ, распределение по количеству мошеннических операций с использованием платежных карт в разрезе места проведения таких операций в прошлом году осталось неизменным:

83% от общего числа случаев мошеннических операций произошло в Интернете;

17% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

В то же время распределение по сумме убытков в соответствии с местом мошеннической операции в 2024 году изменилось: выросла доля мошеннических операций через Интернет – до 93% (в 2023 году было 86%). Соответственно 7% от общей суммы ущерба нанесено из-за мошенничества в физических устройствах.

Средняя сумма одной незаконной операции в Интернете в прошлом году выросла вполовину (на 51%) и составила 4761 гривен (в 2023 году — 3150 гривен).

Клиенты разглашают личные данные: правила безопасности

В 2024 году по-прежнему подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано тем, что клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций.

Поэтому в НБУ еще раз подчеркивают: что важно знать и соблюдать правила безопасного использования платежных карт.

Ни в коем случае не следует предоставлять реквизиты платежных карт, логин и пароль для входа в интернет-банкинг и т.д. и не совершать каких-либо операций, если вам:

поступил звонок или смс-сообщение о якобы получении помощи;

звонят по телефону от имени банка и просят предоставить реквизиты платежной карты, коды подтверждения по смс-сообщению, логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

от имени родственников, друзей, знакомых просят помочь, осуществив перевод средств на указанный номер карты;

отправили ссылку, где нужно указать полные реквизиты карты (номер карты, срок действия, CVV-код) или другим способом требуют предоставить полные реквизиты карты для осуществления вам перевода средств, например, за товары и услуги, которые вы продаете через онлайн-платформы, маркетплейсы и т.д. Для осуществления безопасных продаж использовать сервисы, предлагаемые соответствующей торговой онлайн-платформой.

Пользователям также нужно быть внимательными и не переходить по ссылкам, поступающим в мессенджеры, смс, e-mail с целью похищения персональных данных, реквизитов платежных карт, кодов подтверждения входа в платежное приложение/интернет-банкинг, подтверждения платежных операций и т.д.

Напомним, украинцы все активнее используют безналичные платежи. В 2024 году количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 8,66 млрд, а их общая сумма – 6,58 трлн грн.