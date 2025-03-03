Карточные расчеты выросли до 94,6%: украинцы все реже пользуются наличными

Украинцы все активнее используют безналичные платежи. В 2024 году количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 8,66 млрд, а их общая сумма – 6,58 трлн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Большинство этих операций были безналичными. Всего в 2024 году было осуществлено 8,18 млрд. безналичных платежей на сумму 4,24 трлн грн.

Это означает, что доля безналичных операций от общей суммы операций с картами выросла до 64,5%, а по количеству – до 94,6% (против 92,1% в 2023 году).

Популярность безналичной оплаты в магазинах

Больше операций с платежными карточками украинских банков в 2024 году приходилось на расчеты в торговых сетях. Они составили 73,4% от общего количества безналичных сделок и 46,8% от их суммы. Это более 6 млрд платежей на сумму почти в 2 трлн грн.

Вторыми по популярности стали переводы с карты на карту – 31,1% от общей суммы (1,32 трлн грн). Их количество составило 8,2% всех безналичных операций.

Оплата товаров и услуг в интернете выросла до 13,6% от общего количества безналичных сделок и 14,7% от их суммы. В 2024 году украинцы потратили онлайн 622 млрд. грн.

Средняя сумма одной операции:

в торговой сети – 330 грн (в 2023 году – 325 грн),

по переводу с карты на карту – 1958 грн (1972 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 561 грн. (490 грн.).

Расширение платежной инфраструктуры

Рост популярности безналичных расчетов сопровождается расширением платежной инфраструктуры. В 2024 году количество платежных терминалов в торговых точках и сервисных учреждениях выросло на 10,5% – до 496,6 тыс., из которых 97,5% поддерживают бесконтактную оплату.

Это на 16,4% больше, чем в конце 2021 года, что свидетельствует о полном восстановлении сети после первоначальных потерь из-за войны войны.

Количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, включая онлайн-магазины, также возросло на 12,8% – до 518,4 тыс.

Количество банкоматов осталось стабильным в течение года – 15,7 тыс.

Рост количества платежных карт

По состоянию на 1 января 2025 года общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, достигло 132 млн. Это на 15% больше, чем в 2023 году. Активно растет количество карт, выпущенных в рамках государственных программ поддержки граждан, таких как "Национальный кэшбек", "Зимняя поддержка" и "еКнига".

Число карточек, по которым ежемесячно совершаются расходные операции, увеличилось на 13% – до 58,8 млн. рублей. Это составляет 44,5% от всех эмитированных карт.

Популярность бесконтактных карт также растет – их количество в декабре 2024 года выросло на 14% по сравнению с декабрем 2023 года и достигло 35 млн. В результате более половины (60%) активных платежных карт являются бесконтактными.

Также значительно увеличилось количество токенизированных карт (NFC-технология). В декабре 2024 года их было 16,5 млн. – это на 33% больше, чем в декабре 2023 года. Теперь каждая четвертая активная карта является токенизированной.

В результате 95% безналичных операций в торговых сетях в 2024 году производились с использованием бесконтактной оплаты или NFC-технологии. Это свидетельствует о стабильном развитии платежной инфраструктуры Украины и высоком уровне доверия к безналичным расчетам среди граждан.

За девять месяцев 2024 года количество безналичных операций составило 6,04 млрд, а их сумма – 3,11 трлн грн. То есть доля безналичных операций за девять месяцев 2024 по сумме находилась на уровне 64,8% от общей суммы операций с платежными карточками, а по количеству – достигла 94,5% (за девять месяцев 2023 года – 65,4% и 93,5% соответственно).