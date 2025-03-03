Карткові розрахунки зросли до 94,6%: українці дедалі рідше користуються готівкою

Українці все активніше використовують безготівкові платежі. У 2024 році кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 8,66 млрд, а їхня загальна сума – 6,58 трлн грн.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Більшість цих операцій були безготівковими. Загалом у 2024 році було здійснено 8,18 млрд безготівкових платежів на суму 4,24 трлн грн.

Це означає, що частка безготівкових операцій від загальної суми операцій із картками зросла до 64,5%, а за кількістю – до 94,6% (проти 92,1% у 2023 році).

Популярність безготівкової оплати в магазинах

Найбільше операцій із платіжними картками українських банків у 2024 році припадало на розрахунки в торговельних мережах. Вони склали 73,4% від загальної кількості безготівкових операцій та 46,8% від їхньої суми. Це понад 6 млрд платежів на суму майже 2 трлн грн.

Другими за популярністю стали перекази з картки на картку – 31,1% від загальної суми (1,32 трлн грн). Їхня кількість склала 8,2% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті зросла до 13,6% від загальної кількості безготівкових операцій та 14,7% від їхньої суми. У 2024 році українці витратили онлайн 622 млрд грн.

Середня сума однієї операції:

у торговельній мережі – 330 грн (у 2023 році – 325 грн),

із переказу з картки на картку – 1958 грн (1972 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 561 грн (490 грн).

Розширення платіжної інфраструктури

Зростання популярності безготівкових розрахунків супроводжується розширенням платіжної інфраструктури. У 2024 році кількість платіжних терміналів у торговельних точках та сервісних установах зросла на 10,5% – до 496,6 тис., з яких 97,5% підтримують безконтактну оплату.

Це на 16,4% більше, ніж наприкінці 2021 року, що свідчить про повне відновлення мережі після початкових втрат через війну.

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, включаючи онлайн-магазини, також зросла на 12,8% – до 518,4 тис.

Кількість банкоматів залишилася стабільною протягом року – 15,7 тис.

Зростання кількості платіжних карток

Станом на 1 січня 2025 року загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, досягла 132 млн. Це на 15% більше, ніж у 2023 році. Активно зростає кількість карток, випущених у межах державних програм підтримки громадян, таких як "Національний кешбек", "Зимова єПідтримка" та "єКнига".

Число карток, якими щомісяця здійснюються видаткові операції, збільшилося на 13% – до 58,8 млн. Це становить 44,5% від усіх емітованих карток.

Популярність безконтактних карток також зростає – їхня кількість у грудні 2024 року зросла на 14% у порівнянні з груднем 2023 року і досягла 35 млн. У результаті більше половини (60%) активних платіжних карток є безконтактними.

Також значно збільшилася кількість токенізованих карток (NFC-технологія). У грудні 2024 року їх було 16,5 млн – це на 33% більше, ніж у грудні 2023 року. Тепер кожна четверта активна картка є токенізованою.

У результаті 95% безготівкових операцій у торговельних мережах у 2024 році проводилися з використанням безконтактної оплати або NFC-технології. Це свідчить про стабільний розвиток платіжної інфраструктури України та високий рівень довіри до безготівкових розрахунків серед громадян.

Додамо, за дев’ять місяців 2024 року кількість безготівкових операцій становила 6,04 млрд, а їхня сума – 3,11 трлн грн. Тобто частка безготівкових операцій за дев'ять місяців 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю – досягла 94,5% (за дев’ять місяців 2023 року – 65,4% та 93,5% відповідно).