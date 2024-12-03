Українці віддають перевагу безготівковим розрахункам: скільки операцій проведено з початку 2024 року

Безготівкові розрахунки з платіжними картками, як і раніше, залишаються найпопулярнішими серед українців. Про це інформує пресслужба регулятора

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Це підтверджує оновлена статистика регулятора щодо використання платіжних карток, емітованих банками України, за дев’ять місяців 2024 року.

Яка кількість та суми проведених платіжних операцій

Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за вказаний період становила 4,59 млрд, а їхня сума – 4,79 трлн грн.

З них безготівковими були 3 млрд операцій на загальну суму 3,11 трлн грн.

Тобто частка безготівкових операцій за дев'ять місяців 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю – досягла 94,5% (за дев’ять місяців 2023 року – 65,4% та 93,5% відповідно).

Де здійснювали розрахунки українці

Найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,6% та 46,2% відповідно). Тобто було здійснено 4,44 млрд операції на суму 1,43 трлн грн.

Перекази з картки на картку за дев’ять місяців 2024 року становили третину за сумою (31,8%) та майже десятину за кількістю (8,3%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,4% за сумою та 13,4% за кількістю.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Відтепер юридичні особи та ФОП, які провадять незалежну професійну діяльність, не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок.