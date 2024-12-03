Украинцы предпочитают безналичные расчеты: сколько операций провели с начала 2024 года

Безналичные расчеты с платежными картами по-прежнему остаются самыми популярными среди украинцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Это подтверждает обновленная статистика регулятора по использованию платежных карт, эмитированных банками Украины, за девять месяцев 2024 года.

Какое количество и суммы проведенных платежных операций

Так, количество операций (безналичных и получение наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за указанный период составило 4,58 млрд, а их сумма – 4,79 трлн грн.

Из них безналичными были 3 млрд сделок на общую сумму 3,11 трлн грн.

То есть доля безналичных операций за девять месяцев 2024 года по сумме находилась на уровне 64,8% от общей суммы операций с платежными картами, а по количеству – достигла 94,5% (за девять месяцев 2023 года – 65,4%) и 93,5% соответственно.

Где производили расчеты украинцы

Больше операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,6% и 46,2% соответственно). То есть было совершено 4,44 млрд операций на сумму 1,43 трлн грн.

Переводы с карты на карту за девять месяцев 2024 года составили треть по сумме (31,8%) и почти десятину по количеству (8,3%).

Оплата товаров и услуг в интернете – 14,4% по сумме и 13,4% по количеству.

Напомним, недавно Нацбанк обновил порядок организации кассовой работы банками и проведение платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.