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Национальный банк обновил правила безналичных расчетов: что изменится для пользователей
Национальный банк Украины уточнил порядок осуществления безналичных расчетов в национальной валюте Изменения направлены на постепенную адаптацию к европейским стандартам и усовершенствование регулирования платежных операций в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Обновленные правила соответствуют нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012, который устанавливает технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам в рамках Европейского экономического пространства.
В частности, НБУ:
- уточнил реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;
- обязал платежные учреждения уведомлять плательщиков о принятии к исполнению платежной инструкции;
- урегулировал порядок информирования получателей о зачислении средств на счет после каждого перевода;
- определил обязательные реквизиты платежных инструкций, оформленных платежными учреждениями от клиентов;
- разграничивал реквизиты платежных документов, оформляемых государственными исполнителями и Государственной налоговой службой Украины;
- отменил требование обязательного использования печати для электронных платежных инструкций, оставив ее только для бумажных документов.
Также НБУ уточнил порядок смены или закрытия счетов клиентов. Это может происходить из-за изменения бухгалтерских правил, реорганизации учреждений или по инициативе самого банка или клиента.
В то же время если средства на счете находятся под арестом, то сам счет может быть изменен или закрыт, поскольку арест накладывается именно на средства должника, а не на счет.
Несмотря на эти изменения, Национальный банк подчеркнул, что закрытие счета не освобождает учреждения от исполнения постановлений государственных и частных исполнителей об аресте и принудительном списании средств.
Напомним, украинцы все активнее используют безналичные платежи. В 2024 году количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 8,66 млрд, а их общая сумма – 6,58 трлн грн.