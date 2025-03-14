Національний банк оновив правила безготівкових розрахунків: що зміниться для користувачів

Національний банк України уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті. Зміни спрямовані на поступову адаптацію до європейських стандартів та вдосконалення регулювання платіжних операцій в Україні.

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Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Оновлені правила відповідають нормам Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012, який встановлює технічні та комерційні вимоги до кредитових переказів та прямих дебетів у межах Європейського економічного простору.

Зокрема, НБУ:

уточнив реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;

зобов’язав платіжні установи повідомляти платників про прийняття до виконання платіжної інструкції;

урегулював порядок інформування отримувачів про зарахування коштів на рахунок після кожного переказу;

визначив обов’язкові реквізити платіжних інструкцій, оформлених платіжними установами від імені клієнтів;

розмежував реквізити платіжних документів, оформлюваних державними виконавцями та Державною податковою службою України;

скасував вимогу щодо обов’язкового використання печатки для електронних платіжних інструкцій, залишивши її лише для паперових документів.

Також НБУ уточнив порядок зміни або закриття рахунків клієнтів. Це може відбуватися через зміну бухгалтерських правил, реорганізацію установ або за ініціативою самого банку чи клієнта.

Водночас, якщо кошти на рахунку перебувають під арештом, то сам рахунок може бути змінений або закритий, оскільки арешт накладається саме на кошти боржника, а не на рахунок.

Попри ці зміни, Національний банк наголосив, що закриття рахунку не звільняє установи від виконання постанов державних та приватних виконавців про арешт і примусове списання коштів.

Нагадаємо, українці все активніше використовують безготівкові платежі. У 2024 році кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 8,66 млрд, а їхня загальна сума – 6,58 трлн грн.