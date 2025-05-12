Шахрайство з платіжними картками: кількість випадків знижується, сума збитків зростає

Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що відносна кількість шахрайських операцій зменшилася на 8%, якщо порівнювати з 2023 роком, завдяки зростанню загальної кількості видаткових операцій.

Натомість сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень. Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році).

Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій у 2024 році зріс менше – на 28%. Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.

Більшість шахрайських випадків в Інтернеті

За даними НБУ, розподіл за кількістю шахрайських операцій з використанням платіжних карток у розрізі місця проведення таких операцій минулого року залишився незмінним:

83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій сталося в Інтернеті;

17% – через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Водночас розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через Інтернет – до 93% (у 2023 році було 86%). Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривень (у 2023 році – 3 150 гривень).

Клієнти розголошують особисті дані: правила безпеки

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена тим, що клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Тому в НБУ вкотре наголошують: що важливо знати та дотримуватися правил безпечного використання платіжних карток.

У жодному разі не слід надавати реквізитів платіжних карток, логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу тощо та не здійснювати будь-яких операцій, якщо вам:

надійшов дзвінок чи смс-повідомлення щодо нібито отримання допомоги;

телефонують від імені банку та просять надати реквізити платіжної картки, коди підтвердження з смс-повідомлення, логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу;

від імені родичів, друзів, знайомих просять допомогти, здійснивши переказ коштів на зазначений номер картки;

надіслали посилання, де потрібно зазначити повні реквізити картки (номер картки, термін дії, CVV-код) або в інший спосіб вимагають надати повні реквізити картки для здійснення вам переказу коштів, наприклад, за товари та послуги, які ви продаєте через онлайн-платформи, маркетплейси тощо. Для здійснення безпечних продажів використовувати сервіси, що пропонує відповідна торговельна онлайн-платформа.

Користувачам також потрібно бути пильними та не переходити за посиланнями, що надходять у месенджери, смс, e-mail з метою викрадення персональних даних, реквізитів платіжних карток, кодів підтвердження входу в платіжний застосунок / інтернет-банкінг, підтвердження платіжних операцій тощо.

Нагадаємо, українці все активніше використовують безготівкові платежі. У 2024 році кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 8,66 млрд, а їхня загальна сума – 6,58 трлн грн.