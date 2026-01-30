В Україні на чверть поменшало справ щодо шахрайства: в яких регіонах найбільше

За даними Генеральної прокуратури України, 48,8 тисячі кримінальних справ за шахрайство зафіксовано в Україні у 2025 році. Це на чверть менше, ніж у 2024 році. У кожній п'ятій справі вручено підозру. До суду ж дійшло лише 18% проваджень. Найбільше справ у Києві на Дніпропетровщині та Харківщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

До суду дійшло лише 18% проваджень

Зазначається, що 48 871 кримінальне провадження за статтею 190 ККУ «Шахрайство» зафіксовано в Україні у 2025 році. Це на чверть менше, ніж у 2024-му, коли правоохоронці зареєстрували майже 65 тисяч справ.

Аналітики констатують, що загалом нині показники фактично повернулися до рівня 2016 року. Тоді в Україні обліковували трохи понад 46 тисяч проваджень за шахрайство.

"Після 2017 року і до початку повномасштабного вторгнення кількість нових проваджень стабільно зменшувалася з року в рік. Пік стався у 2023-му: 82 609 кримінальних справ — у середньому, майже 7 тисяч щомісяця. Втім, уже другий рік поспіль статистика знову йде на спад.Торік, в середньому, реєстрували близько 4 тисяч справ на місяць", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що підозру вручено у кожній п’ятій справі — 10 456 проваджень. А до суду дійшло 18% справ: 8 758 кримінальних проваджень. У 2024 році цей показник був на рівні 24%.

Статистика за регіонами

За даними аналітиків, лідером за кількістю справ щодо шахрайства залишається Київ — 6 825. Далі йдуть Дніпропетровщина із 4 844 справами та Харківщина — з 3 677 провадженнями.

Водночас майже по всій країні кількість нових проваджень зменшилася.

В "Опендатабот" повідомляють, що єдиний регіон, де зафіксовано зростання — Хмельниччина: +2,7% за рік.

Найбільш відчутне покращення ситуації спостерігається на Миколаївщині, де кількість нових справ скоротилася майже вдвічі, а також у Чернівецькій області: −39%.

Нагадаємо, кількість шахрайства з платіжними картками зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадає 31 шахрайська операція.