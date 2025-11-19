Як уникнути шахрайства при оренді житла: головні правила безпеки

Пошук житла для оренди може перетворитися на справжнє випробування, особливо коли на ринку активізуються шахраї. Редакція Delo.ua зібрала практичні поради експертів з нерухомості, які допоможуть захистити ваші гроші та нерви під час пошуку помешкання.

Чому шахрайство на ринку оренди процвітає

В умовах високого попиту на оренду житла аферисти отримують ідеальне середовище для своїх махінацій. Люди шукають безпечніше місце проживання, повертаються з-за кордону або переїжджають до інших міст через роботу. Емоції, обмежений час та бажання заощадити роблять потенційних орендарів вразливими до обману.

Шахраї постійно винаходять нові способи обману, але більшість афер працює за типовими сценаріями. Найпоширеніша схема – це вимога передоплати або завдатку без можливості оглянути квартиру. Аферисти створюють ілюзію великого попиту на житло та наполягають на терміновому переказі коштів для бронювання.

Довірливі орендарі надсилають гроші, а псевдовласник перестає виходити на зв'язок. Іноді шахраї представляються рієлторами або співробітниками агентств нерухомості, вимагаючи оплату за свої послуги наперед. Після отримання коштів вони зникають або надають базу з номерами телефонів, яка фактично нічого не варта.

Ще одна популярна афера – суборенда вже орендованого житла. Особа законно орендує нерухомість на короткий термін, а потім нахабно здає її кільком людям одночасно. Такі об'єкти зазвичай мають нижчу ціну, що приваблює охочих зекономити. У день заселення з'ясовується, що квартира вже зайнята, а шахрай зникає з грошима всіх жертв. Це особливо актуально для тих, хто шукає довгострокову оренду квартири.

Документи на квартиру: що вимагати

Попросіть орендодавця надати документ, який підтверджує реєстрацію права власності на нерухомість. Це може бути:

договір дарування,

купівлі-продажу,

свідоцтво на спадщину,

або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Оскільки під час воєнного стану Держреєстр працює з обмеженнями, перевірити достовірність цих документів складніше. За можливості запросіть на перегляд квартири нотаріуса або компетентну особу, щоб з'ясувати, чи дійсно людина має документи на нерухомість.

Обов'язково перевірте паспорт особи, яка здає житло. Звіряйте дані в паспорті з інформацією в документах на квартиру. Також можна знайти інформацію про власника в соціальних мережах або на форумах нерухомості. Це допоможе переконатися в реальності особи, особливо якщо мова йде про оренду квартири в Києві чи інше велике місто.

Хто насправді здає квартиру

Досить багато власників виїхали за кордон, тому житло здають їх рідні або знайомі. Якщо ця людина є посередником, обов'язково зв'яжіться з реальним власником через відеодзвінок та попросіть надіслати фото паспорта в месенджері.

Трапляються випадки, коли нерухомість здається в суборенду без відома власника. Наприклад, хтось орендував квартиру довгостроково, а потім здав її подобово комусь іншому. Якщо первинний орендар перездав квартиру без згоди власника, це може бути кваліфіковано як шахрайство. Справжній власник може попросити вас з'їхати у будь-який момент.

Червоні прапорці шахрайства

Надто вигідна пропозиція – це класична пастка для довірливих орендарів. Квартира в центрі міста за ціною однокімнатної на околиці має викликати підозри. Шахраї спеціально занижують ціну в 2-3 рази порівняно з ринковою, щоб привернути максимум уваги.

Перевіряйте середню вартість оренди в районі через кілька різних сайтів. Пам'ятайте золоте правило: якщо пропозиція виглядає занадто добре, щоб бути правдою, скоріше за все, так воно і є.

Штучне створення конкуренції – ще один тривожний сигнал. Фрази на кшталт "на цю квартиру вже є кілька претендентів" або "інші орендарі готові внести заставу" мають змусити вас діяти швидко та необдумано. Аферисти можуть організовувати фейкові дзвінки під час огляду або показувати фальшиві повідомлення від інших зацікавлених осіб.

Справжні власники зазвичай спокійно обговорюють умови та не поспішають з рішеннями. Вимога сплатити за резервування квартири без її огляду або плата за можливість подивитися житло – це стовідсоткова афера. Негайно припиняйте спілкування в таких випадках.

Договір оренди як обов'язковий документ

Укладіть письмовий договір оренди, зробіть копію паспорта власника та перевірте всі необхідні документи. Це письмове підтвердження передачі коштів та умов проживання. Якщо раптом ви натрапили на шахраїв, в майбутньому зможете поширити цю інформацію, спираючись на ці документи.

Уважно ознайомтеся з умовами договору перед підписанням. У ньому повинні бути чітко прописані:

дата заселення та термін оренди з можливістю продовження;

умови повернення коштів у разі розірвання договору;

детальний перелік речей та меблів у квартирі;

відповідальність за порушення умов угоди однією зі сторін;

порядок оплати комунальних послуг.

Будь-які грошові відносини щодо нерухомості мають бути задокументовані. Якщо людина відмовляється показати паспорт, документи на житло або не хоче укладати письмовий договір – це явна ознака афери.

Що робити, якщо натрапили на шахрая

В умовах воєнного стану з'ясовувати відносини в правовому полі складно. Якщо ви натрапили на шахрайську схему, зробіть максимальний розголос у соціальних мережах та ЗМІ. Повідомте про підозрілий випадок до Кіберполіції України.

Зверніться до рієлторів, щоб попередити інших людей про небезпеку. Як правило, рієлтори працюють напряму з власниками та тісно комунікують між собою в закритих спільнотах. Якщо є недобросовісний псевдовласник, фахівці зроблять його відомим у своєму професійному колі.

Розповівши правоохоронцям про свій досвід, ви зможете допомогти їм знайти шахраїв та запобігти обману інших людей. Навіть якщо ви були уважними й не потрапили в пастку зловмисників, інформування відповідних органів може врятувати чиїсь гроші та нерви.

Головне правило безпечної оренди

Не переказуйте жодних коштів до особистого огляду квартири та підписання договору. Шахраї завжди поспішають та створюють штучний дефіцит часу, а чесні власники дають можливість спокійно обдумати рішення та перевірити всі деталі.

Використовуйте здоровий скептицизм, перевіряйте кожну деталь та не бійтеся здаватися прискіпливим. Витрачений час на перевірки збереже ваші гроші та убереже від неприємних сюрпризів. Це актуально незалежно від того, чи шукаєте ви оренду квартири в Києві, чи оренду кімнати в іншому місті, або плануєте довгострокову оренду на кілька років.