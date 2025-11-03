Спадщина на квартиру в Україні: що потрібно знати у 2025 році?

Отримання квартири у спадок залишається однією з найпоширеніших юридичних процедур в Україні, але водночас однією з найскладніших та найбільш емоційно навантажених. У 2025 році законодавчі правила зазнали певних змін. Сучасна процедура вимагає чіткої послідовності дій, неухильного дотримання встановлених строків та підготовки повного пакета документів. Редакція Delo.ua розібралася, як працює спадкування за законом, які документи необхідні на кожному етапі та коли саме видається свідоцтво про право на спадщину.

Хто має право на квартиру померлого

Згідно з чинним українським законодавством, право на спадщину юридично виникає саме в день смерті спадкодавця, а не в момент її фактичного оформлення. Це принципово важливий момент, який визначає всі подальші правові наслідки.

Якщо померлий не залишив заповіту, автоматично застосовується механізм спадкування за законом. Тобто майно розподіляється між родичами у чітко визначеній законодавством черговості, що базується на ступені спорідненості.

Перша черга : подружжя (чоловік або дружина), діти (включаючи усиновлених) та батьки померлого

Друга черга : рідні брати та сестри, дідусі та бабусі з обох ліній родоводу

Третя та наступні черги : більш далекі родичі за ступенем спорідненості

Якщо спадкоємців жодної з черг не виявлено або вони відмовилися від спадщини, майно може перейти у власність держави за процедурою визнання.

Види спадкування

Українське цивільне право передбачає два різні механізми передачі майна після смерті: за заповітом та за законом. У першому випадку спадкодавець за життя самостійно визначає, кому саме перейде квартира та інше майно. У другому– порядок розподілу встановлює Цивільний кодекс України.

Заповіт обов'язково має бути посвідчений нотаріально або уповноваженою особою в особливих обставинах. Наприклад, головний лікар може засвідчити заповіт, складений пацієнтом у лікарні, капітан судна для членів екіпажу під час плавання, командир військової частини для військовослужбовців у польових умовах.

Якщо заповіт оформлено відповідно до законодавчих вимог, спадщина переходить саме тим особам, які в ньому прямо вказані. Навіть якщо існують інші близькі родичі, що теоретично мали б право на майно за законом. Тобто заповіт фактично скасовує законну чергу спадкоємців.

Водночас існує інститут обов'язкової частки у спадщині. Так, неповнолітні або непрацездатні діти, непрацездатні вдова/вдівець та батьки мають право на половину частки,навіть якщо заповіт їх не передбачає.

Процедура оформлення спадщини: покрокова інструкція

Щоб офіційно оформити свідоцтво про спадщину, потенційний спадкоємець повинен звернутися до державного або приватного нотаріуса за місцем відкриття спадкової справи. Зазвичай за це останнім місцем проживання померлого. Також потрібно заздалегідь підготувати потрібний пакет документів:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки спадкоємця;

свідоцтво про смерть спадкодавця (оригінал);

документи про родинні зв'язки – свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо;

правовстановлюючі документи на квартиру – договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав.

Після ретельної перевірки поданих документів та встановлення кола потенційних спадкоємців нотаріус офіційно відкриває спадкову справу та реєструє її у Спадковому реєстрі. Це єдина електронна база, що дозволяє запобігти можливим зловживанням.

Через обов'язковий шестимісячний строк з дня смерті спадкодавця (за умови відсутності інших претендентів або спорів) спадкоємцю видається свідоцтво про право на спадщину. Це офіційний документ, що підтверджує набуття права власності на квартиру та є підставою для державної реєстрації цього права.

Складні випадки та особливі ситуації

Реальна практика спадкування часто виявляється значно складнішою за стандартні схеми, описані в законодавстві. У разі наявності кількох рівноправних спадкоємців однієї черги майно може бути поділене за взаємною домовленістю між ними. Або, у разі конфлікту, через судову процедуру з призначенням незалежної оцінки вартості.

Якщо у спадок переходить лише частка квартири (наприклад, у разі спільної власності померлого з іншими особами), нотаріус чітко вказує це у свідоцтві про спадщину з зазначенням конкретного розміру частки.

Якщо спадкоємець жив разом із померлим у тій самій квартирі й продовжує там мешкати, він може отримати право власності без подачі офіційної заяви про прийняття спадщини. Для цього потрібно документально підтвердити, що вони справді проживали разом і що майно фактично перейшло у користування спадкоємця.

Крім того існує такий нюанс, як борги та фінансові зобов'язання спадкодавця. Вони автоматично переходять до спадкоємців разом із майном у межах вартості успадкованого. Тому перед остаточним прийняттям спадщини краще перевірити відсутність кредитних зобов'язань, судових боргів, заборгованості з комунальних платежів та інших фінансових обтяжень.

У 2025 році процедура оформлення спадщини стала більш структурованою, цифровізованою та прозорою. Щоб отримати квартиру без юридичних ризиків та майбутніх проблем, потрібно просто вчасно подати заяву нотаріусу, ретельно зібрати всі необхідні документи та к отримати свідоцтво про право на спадщину.