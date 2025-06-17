Чим відрізняється заповіт, спадщина і дарування: роз'яснення Нотаріальної палати

Щоб мінімізувати можливі конфлікти та судову тяганину між спадкоємцями, краще правильно розпорядитися своєю житловою нерухомістю ще за життя.

Заповіт та договір спадкування схожі між собою у пункті права власності, на відміну від договору довічногоутримання, де речові права одразу переходять до набувача.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Нотаріальну палату України, яка розробила інфографіку – пам’ятку для власників житла з роз’ясненнями особливостей та переваг заповіту, спадкового договору та договору довічного утримання.

У випадку оформлення заповіту головне, що треба знати, - те, що обмежень на розпорядження житлом немає. Більше того, за життя заповідач може переписувати заповіт безліч разів. Втім, за ним залишається і право власності на майно. Після його смерті спадкоємець протягом пів року приймає спадщину і оформляє право власності на себе.

Інфографіка: Нотаріальна палата України

При оформленні спадкового договору також право власності залишається за відчужувачем - аж до його смерті. Проте нотаріус накладає заборону на відчуження нерухомості одразу при укладанні спадкового договору. Не має ніякої юридичної сили і заповіт, укладений на таке майно.

Інфографіка: Нотаріальна палата України

Як і в випадку заповіту, право власності на майно за договором спадкування виникає після смерті, проте пів року вже чекати не треба. Набувач може в будь-який час звернутись до нотаріуса, щоб зняти заборону на відчуження, після чого він вступає у власність. Щоправда він має виконати розпорядження, покладене на нього згідно зі спадковим договором.

За життя сторін договір може бути розірвано за взаємною згодою або за рішенням суду.

Укладаючи договір довічного утримання, варто враховувати, що право власності на майно переходить до набувача одразу: нотаріус реєструє перехід права власності одночасно з підписанням угоди.

Проте третім документом оформляється заборона на відчуження житла. Щоб розпоряджатися житлом, набувач після смерті відчужувача має звернутися до нотаріуса для скасування заборони на відчуження.

Інфографіка: Нотаріальна палата України

Ключовою особливістю цієї угоди є те, що набувач зобов'язаний довічно утримувати відчужувача на умовах, визначених в угоді.

Проте за життя сторін договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

Раніше Delo.ua писало про п'ять випадків, коли спадкоємець може втратити право на спадщину.

Також повідомлялось про те, що торік українці почали масово дарувати квартири.