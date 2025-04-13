П'ять випадків, коли спадкоємець може втратити право на спадщину

Право на спадщину можна втратити, якщо зацікавлена особа здійснила аморальний вчинок і порушила правові засади спадкування.

Спадкування – це перехід права власності на майно від спадкодавця до спадкоємця. Такий перехід права власності може відбуватись або на підставі закону, згідно з визначеною у главі 86 Цивільного кодексу чергою спадкоємців відповідно до близькості родинних зв‘язків, або за заповітом, тобто особистим волевиявленням спадкодавця.

В Україні закон захищає спадкодавців від недобросовісних спадкоємців, щоб запобігти тому, щоб вони недобросовісно ставляться до виконання своїх обов‘язків.

Зокрема, це особи, які умисно позбавили життя спадкодавця, або когось з можливих спадкоємців або намагались це зробити, пояснила в коментарі Delo.ua адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова.

Тобто якщо особа, бажаючи отримати спадок в обхід черги чи заповіту застососувала дії, незалежно від їх успішності, для позбавлення життя потенційних спадкоємців і це буде доведено, її усувають від права на спадкування.

"Однак власники мають першочергове право на визначення долі свого майна, тому в Цивільному Кодексі в ч. 1 ст. 1224 передбачено, що якщо особа вчинила замах на позбавлення життя майбутніх спадкоємців і спадкодавець про це знав, але все одно залишив заповіт на таку особу, то вона залишається у списках спадкоємців", - пояснила адвокатка.

По-друге, у ч. 2 ст. 1224 визначено, що від спадкування усуваються спадкоємці, які умисно заважали спадкодавцю скласти заповіт, або внести зміни, атакож ці дії були спрямовані на набуття ними або іншими особами спадку, або збільшення належної їм частини спадку.

По-третє, позбавленню спадку підлягають батьки відносно своїх дітей, якщо вони були позбавлені батьківських прав та такі права не були поновлені. Схожі норми було закріплено і щодо усиновлювачів або усиновлених. Якщо такі особи ухилялись від виконання обов‘язків щодо утримання спадкодавця, вони усуваються від права на спадок. Але обставини ухилення від обов‘язку утримання має бути встановлені судом. Такі положення закріплені у частині 3 ст. 1224 ЦК України.

По-четверте, може виникнути питання щодо усунення від спадкування один відносно іншого осіб, чий шлюб є недійсним або визнано недійсним за рішенням суду. Шлюби укладені всупереч вимог статей 22, 24, 25 та 26 Сімейного кодексу, тобто: між близькими родичами, якщо одна з осіб вже перебуває у зареєстрованому шлюбі, або якщо одна з осіб є недієздатною – автоматично вважаються недійсними.

Щоб анулювати такий шлюб, треба звернутись з відповідною заявою та документами до органів РАЦС. Є також судовий порядок визнання шлюбу недійсним. Він застосовується у кількох випадках:

якщо у однієї зі сторін не було вільної згоди на його укладання: особа страждала на психічний розлад, була у стані наркотичного або алкогольного сп‘яніння та не могла відповідати за свої дії,

якщо у шлюб особа вступила внаслідок примусу,

якщо було укладено фіктивний шлюб для досягнення інших цілей.

"Водночас якщо інша особа – спадкоємець не знав про існування обставин, які перешкоджали його подружжю – спадкодавцю вступати у шлюб, то така особа за рішенням суду може успадкувати частку у майні, яке ним було набуто під час шлюбу",- пояснила Воронкова.

По-п'яте, згідно з ч. 5 ст.1224 за рішенням суду може бути усунуто від спадкування спадкоємця за законом, який ухилявся від надання допомоги спадкодавцю, якщо такий він через хворобу, каліцтво, похилий вік був у безпорадному стані.

Загалом, за словами адвоката, керуючого партнер ЮК Winner Ігоря Ясько, право на спадщину можна втратити, коли особа зробила вчинок, який суперечить моральним і правовим засадам спадкування. "Наприклад, якщо людина тиснула на спадкодавця або обманом отримала вигоду і збільшила свою частку в спадщині, суд може позбавити її права на спадщину", - пояснив адвокат.

Раніше Delo.ua писало про те, що треба знати про правила спадкування, щоб втратити право на майно.