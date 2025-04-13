Пять случаев, когда наследник может потерять право на наследство

Право на наследство можно потерять, если заинтересованное лицо совершило безнравственный поступок и нарушило правовые основы наследования.

Наследование – это переход права собственности на имущество от наследодателя к наследнику. Такой переход права собственности может происходить либо на основании закона, согласно определенной в главе 86 Гражданского кодекса очередью наследников в соответствии с близостью родственных связей, либо по завещанию, то есть личным волеизъявлением наследодателя.

В Украине закон защищает наследодателей от недобросовестных наследников, чтобы предотвратить, чтобы они недобросовестно относятся к выполнению своих обязанностей.

В частности, это лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя, или кого-то из возможных наследников или пытались это сделать, пояснила в комментарии Delo.ua, а двукат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова.

То есть если лицо, желая получить наследство в обход очереди или завещания, применило действия, независимо от их успешности, для лишения жизни потенциальных наследников и это будет доказано, его отстраняют от права на наследование.

"Однако владельцы имеют первоочередное право на определение судьбы своего имущества, поэтому в Гражданском Кодексе в ч. 1 ст. 1224 предусмотрено, что если лицо покушалось на лишение жизни будущих наследников и наследодатель об этом знал, но все равно оставил завещание на такое лицо, то он остается в списках наслед.

Во-вторых, в ч. 2 ст. 1224 определено, что от наследования отстраняются наследники, умышленно мешавшие наследодателю составить завещание, или внести изменения, а также эти действия были направлены на приобретение ими или другими лицами наследства, или увеличение принадлежащей им части наследства.

В-третьих, лишению наследства подлежат родители в отношении своих детей, если они были лишены родительских прав и такие права не были восстановлены. Сходные нормы были закреплены и в отношении усыновителей или усыновленных. Если такие лица уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, они отстраняются от права на наследство. Но обстоятельства уклонения от обязанности содержания должны быть установлены судом. Такие положения закреплены в части 3 ст. 1224 ГК Украины.

В-четвертых, может возникнуть вопрос об отстранении от наследования один относительно другого лиц, чей брак недействителен или признан недействительным по решению суда. Браки заключены вопреки требованиям статей 22, 24, 25 и 26 Семейного кодекса, то есть: между близкими родственниками, если один из лиц уже состоит в зарегистрированном браке, или если один из них недееспособен – автоматически считаются недействительными.

Чтобы аннулировать такой брак, следует обратиться с соответствующим заявлением и документами в органы ЗАГС. Есть также судебный порядок признания брака недействительным. Он применяется в нескольких случаях:

если у одной из сторон не было свободного согласия на его заключение: лицо страдает психическим расстройством, находилось в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и не могло отвечать за свои действия,

если в брак лицо вступило в результате принуждения,

если был заключен фиктивный брак для достижения других целей.

"В то же время, если другое лицо — наследник не знал о существовании обстоятельств, препятствовавших его супругам — наследодателю вступать в брак, то такое лицо по решению суда может наследовать долю в имуществе, которое им было приобретено во время брака", — пояснила Воронкова.

В-пятых, согласно ч. 5 ст.1224 по решению суда может быть отстранен от наследования наследника по закону, который уклонялся от оказания помощи наследодателю, если таков он по болезни, увечью, преклонный возраст был в беспомощном состоянии.

В общем, по словам адвоката, управляющего партнером ЮК Winner Игоря Ясько, право на наследство можно потерять, когда лицо совершило поступок, противоречащий моральным и правовым основам наследования. "Например, если человек давил на наследодателя или обманом получил выгоду и увеличил свою долю в наследстве, суд может лишить его права на наследство", — пояснил адвокат.

Ранее Delo.ua писало о том, что нужно знать о правилах наследования, чтобы лишиться права на имущество.