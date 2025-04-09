Как не потерять право на наследство: Минюст объяснил ключевые риски

Ошибки при наследовании могут стоить утраченного имущества претендентам на наследство.

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Незнание законодательных требований может привести к потере права на наследственное имущество или потребности обращаться в суд, отметили в Министерстве юстиции Украины в разъяснениях ключевых моментов, которые необходимо учитывать при оформлении наследства.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия дела и не прекратившиеся в результате его смерти.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя, в частности:

личные неимущественные права; право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан; право на возмещение вреда, причиненного увечьем; права на алименты, пенсию, пособие и другие выплаты, установленные законом; права и обязанности лица как кредитора или должника

Также в комментарии Delo.ua юристы объяснили, при каких условиях наследник может быть лишен права на наследство.

Где и когда открывается наследие

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после смерти человека или в день, когда оно объявлено умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследие открывается одновременно в отношении каждого из них. То же касается ситуаций, когда они погибли во время общей опасности, например стихийного бедствия или аварии.

В случае реабилитированных лиц временем открытия наследства считается день, когда Комиссия по восстановлению прав реабилитированных приняла решение о возвращении имущества их наследникам.

Основное правило, введенное в прошлом году, — место открытия наследства — последнее место жительства умершего. Если оно неизвестно, наследство открывают по местонахождению недвижимого имущества или его основной части. Если такой недвижимости несколько – наследники могут выбрать один из объектов.

В случае отсутствия недвижимого имущества наследство открывают по местонахождению основной части движимого имущества. Это могут быть транспорт, банковские счета, ценные бумаги и т.д.

Для лиц, на момент смерти находившихся на военной службе, обучении, в интернатах или учреждениях социального назначения, учитывается место жительства до поступления или призыва. В случае содержания в учреждении исполнения наказаний принимается во внимание последнее место жительства до ареста или отбывания наказания.

Если лицо проживало в культовом здании – монастыре или храме – наследие открывается по адресу здания. А когда последнее место жительства было за границей, определение места открытия наследства осуществляется по Закону Украины «О международном частном праве».

Как оформить наследство в условиях войны

Если наследство открывается на территории, где органы власти временно не работают или не имеют полного доступа к исполнению полномочий, в частности, в результате боевых действий или оккупации, в таком случае наследственное дело можно открыть у любого нотариуса на территории Украины.

Подать заявление о принятии наследства нужно в определенный срок, как правило, в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если этот срок пропущен без уважительных причин, право на наследство может быть утрачено.

Чтобы узнать, открыто ли наследственное дело и где именно, наследник может обратиться к любому нотариусу со свидетельством о смерти или другим документом, подтверждающим факт смерти. Нотариус проверит информацию через наследственный реестр.

Можно ли отказаться от принятия наследства

Наследник имеет право не принимать наследство, подав соответствующее письменное заявление об отказе от его принятия. Такое заявление также подается лично нотариусу. Важно помнить, что отказ от принятия наследства безвозвратный и не может быть отозван после истечения срока, установленного для его представления.

Заявление об отказе от наследства должно быть оформлено в письменной форме и подано не позднее шести месяцев со дня открытия наследства. Она не может содержать условий или оговорок (например, что наследник отказывается только в пользу определенного лица или при выполнении каких-либо действий).

Наследник имеет право отказаться в пользу другого лица из круга наследников (по завещанию или по закону). В этом случае это оформляется как "отказ в пользу другого лица". Такой отказ также должен быть нотариально удостоверен.

Наследование обязательной доли и по праву представления

Отдельным видом наследования является право на обязательную долю по наследству, которое имеет:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители наследодателя.

Эти лица имеют право на половину части, которая принадлежала бы им при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. То есть даже если они не упомянуты в завещании или им не оставлены ничего, они все равно имеют право получить часть наследства.

В случае если наследник умер раньше наследодателя или одновременно с ним, его доля может перейти к его потомкам (к детям, внукам). Это называется наследованием по праву представления (ст. 1266 Кодекса). В таком случае доля наследства, которая принадлежала бы умершему ранее наследнику, распределяется поровну между его потомками.

Наследование и подтверждение родственных связей

Для оформления наследства наследнику необходимо подтвердить свою родственную связь с умершим (при наследовании по закону), в частности предоставить документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

решение суда об установлении факта родственных отношений (при отсутствии документального подтверждения).

Как облагается наследством

Ставка налога на наследство зависит от степени родства. В некоторых случаях передача наследства становится рисковой. Согласно закону она составляет:

0% – для наследников первой степени родства (родители, дети, супруги);

5% – для других физических лиц;

18% (НДФЛ) + 1,5% (военный сбор) – для нерезидентов Украины.

Освобождение от налога возможно в случае наследования жилья, которое являлось основным местом жительства наследодателя.

Кого могут лишить права на наследство

Вместе с тем, в Украине закон защищает наследодателей от недобросовестных наследников и предотвратить, чтобы они недобросовестно подходили к выполнению своих обязанностей.

В частности, это лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя, или кого-то из возможных наследников, или пытались это сделать, пояснила в комментарии Delo.ua, а двукат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова.

То есть если лицо, желая получить наследство в обход очереди или завещания, применило действия, независимо от их успешности, для лишения жизни потенциальных наследников и это будет доказано, его отстраняют от права на наследование.

"Однако владельцы имеют первоочередное право на определение судьбы своего имущества, поэтому в Гражданском Кодексе в ч. 1 ст. 1224 предусмотрено, что если лицо покушалось на лишение жизни будущих наследников и наследодатель об этом знал, но все равно оставил завещание на такое лицо, то он остается в списках наслед.

Во-вторых, в ч. 2 ст. 1224 определено, что от наследования отстраняются наследники, умышленно мешавшие наследодателю составить завещание, или внести изменения, а также эти действия были направлены на приобретение ими или другими лицами наследства, или увеличение принадлежащей им части наследства.

В третьих, лишению наследства подлежат родители в отношении своих детей, если они были лишены родительских прав и такие права не были восстановлены. Сходные нормы были закреплены и в отношении усыновителей или усыновленных. Если такие лица уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, они отстраняются от права на наследство. Но обстоятельства уклонения от обязанности содержания должны быть установлены судом. Такие положения закреплены в части 3 ст. 1224 ГК Украины.

В-четвертых, может возникнуть вопрос об отстранении от наследования один относительно другого лиц, чей брак недействителен или признан недействительным по решению суда. Браки заключены вопреки требованиям статей 22, 24, 25 и 26 Семейного кодекса, то есть: между близкими родственниками, если один из лиц уже состоит в зарегистрированном браке, или если один из них недееспособен – автоматически считаются недействительными.

Чтобы аннулировать такой брак, следует обратиться с соответствующим заявлением и документами в органы ЗАГС. Есть также судебный порядок признания брака недействительным. Он применяется в случае, если у одной из сторон не было свободного согласия на его заключение: она страдает психическим расстройством, находилась в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и не могла отвечать за свои действия, а также, если в брак вступили в результате принуждения или был заключен фиктивный брак для достижения других целей.

"В то же время, если другое лицо — наследник не знал о существовании обстоятельств, препятствовавших его супругам — наследодателю вступать в брак, то такое лицо по решению суда может наследовать долю в имуществе, которое им было приобретено во время брака", — пояснила Воронкова.

В-пятых, согласно ч. 5 ст.1224 по решению суда может быть отстранен от наследования наследника по закону, который уклонялся от оказания помощи наследодателю, если таков он по болезни, увечью, преклонный возраст был в беспомощном состоянии.

В общем, по словам адвоката, управляющего партнер ЮК Winner Игоря Ясько, право на наследство можно потерять, когда лицо совершило поступок, противоречащий моральным и правовым основам наследования. "Например, если человек давил на наследодателя или обманом получил выгоду и увеличил свою долю в наследстве, суд может лишить его права на наследство", — пояснил адвокат.