Украинцы чаще оформляют право на наследство и завещания

За первые полгода 2024 года в Украине было оформлено более 521 тысячи свидетельств на наследство. Это почти на 15% больше, чем в прошлом году. Количество завещаний также увеличилось на 16,2%.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 15% увеличилось количество нотариальных бланков

Отмечается, что за первое полугодие 2024 было оформлено 521 356 бланков на свидетельство о праве на наследство.

"Это почти на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. Тогда украинцы использовали более 455 тысяч бланков. Также это на 9,7% больше, чем до начала полномасштабного вторжения", — отмечают аналитики.

Кроме того, по данным "Опендатаблта", увеличилось в этом году и количество завещаний. Так, за первые 6 месяцев 2024 было оформлено 68 497 бланков для них. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году их количество выросло на 16,2%.

"Однако по сравнению с периодом до полномасштабной войны больше завещаний не стало. Так, 75 687 бланков для завещания было оформлено за первые полгода 2021 года", — констатируют аналитики.

Они подчеркивают, что на одно нотариальное действие не всегда уходит только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами.

Напомним, что свыше 250 тысяч смертей было зафиксировано в Украине за первые 6 месяцев 2024 года.

Как должно выглядеть завещание, кто удостоверяет его документы и какие документы нужно подать на его оформление, читайте в статье Delo.ua.

Оформление наследства: какие изменения в закон ввели в 2024 году

30 января 2024 года в Украине вступили в силу сразу два закона — №3449-IX и №3450-IX, которые изменяют процедуру получения наследства в Украине.

Новации наследования, принятые Верховной Радой 8 ноября 2023, вносят изменения в Гражданский кодекс в части оформления наследства и в Закон о нотариате, и связанные с нормированием правоотношений во время военного положения.

Изменения в процедуре оформления наследства касаются, в первую очередь, статьи 221 Гражданского кодекса – определения места открытия наследства.

До полномасштабного вторжения место открытия наследства определялось как место жительства наследодателя к моменту смерти. А если эта информация была неизвестна, то определялось как место нахождения основного наследия — недвижимого имущества.

Переходным вариантом явилось решение о том, что местом открытия наследства будет любое место, где подаст заявление первый наследник.

Фактически людям разрешили открывать дело о наследстве у любого нотариуса на территории Украины независимо от того, где наследодатель умер.

Больше о процедуре оформления наследства, сколько это стоит и занимает время – читайте в обзоре Delo.ua "Новые правила наследования в Украине: меняется в 2024 году".