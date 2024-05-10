Украинцы активнее покупают и продают землю и недвижимость: спрос вырос в 1,5 раза

По данным Единого реестра нотариальных бланков Минюста, в первом квартале 2024 украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки, а также недвижимость. За этот период нотариусы оформили более 185 тысяч договоров по отчуждению земельного участка. Это на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. А отчуждений другой недвижимости увеличилось на 55%, однако это все еще меньше, чем до начала войны.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что в 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю.

В частности, 185 000 договоров об отчуждении земли оформили нотариусы за первый квартал 2024 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда нотариусы засвидетельствовали почти 119 тысяч таких бланков.

"Количество таких договоров уже на треть больше, чем до начала полномасштабной войны. Тогда, в 2021 году, было оформлено более 136 тысяч договоров по отчуждению земельного участка", - отмечают аналитики.

В то же время отчуждений другой недвижимости, кроме земли, в этом году увеличилось в полтора раза.

Так, за первый квартал этого года нотариусы засвидетельствовали более 181 тысячи таких бланков. К сравнению, за тот же период в прошлом году таких сделок было около 117 тысяч.

"Но это все еще на 16% меньше, чем до начала полномасштабной войны: тогда для отчуждения земли было использовано чуть более 216 тысяч бланков", - констатируют в "Опендатабот".

Аналитики обращают внимание, что на одно нотариальное действие не всегда уходит только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами.

Заметим, даже во время войны украинцы продолжают покупать землю. Более того, учитывая значительные потери в жилой и коммерческой недвижимости, эксперты пришли к выводу, что сегодня именно земля остается самым перспективным активом для инвестиций. Продуманно купленная земля – это отличный кейс, на котором всегда можно заработать. Детальнее о том, как грамотно инвестировать в землю, читайте в статье Delo.ua.

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