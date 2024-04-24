В Украине запустили проект с данными о проблемах и рисках по сотням новостроек

"Опендатабот" запустил проект, благодаря которому можна проверять новостройки на правонарушения. Он поможет покупателям контролировать надежность застройщика, а общественным активистам – следить за надлежащим градостроительством и своевременно выявлять правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба "Опендатабот".

Более половины новостроек имеют судебные процессы по земельным участкам

Отмечается, что 54% строящихся в Украине жилых комплексов имеют судебные процессы по земельным участкам.

"Впрочем, это не самые большие проблемы, с которыми сталкиваешься, пытаясь купить жилье в новостройке: некоторые застройщики могут забыть продлить аренду земли, на которой "растет" ЖК, или вообще начать строительство без каких-либо разрешительных документов", - отмечают в "Опендатабот" .

Там добавляют, что новый безвозмездный проект поможет проверить новостройку на законность и уберечься от проблем при приобретении жилья, ведь в нем проанализированы все новостройки Украины для выявления существующих проблем и коррупционных рисков.

По данным "Опендатабот", среди почти четырех сот проанализированных новостроек у 214 жилых комплексов имеются суды по земле, на которой их возводят. Застройщики еще 22 ЖК не продлили аренду земельного участка. Впрочем, наиболее критическая ситуация в 9 будущих комплексах — в Реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством.

"Отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда строят новостройку — это пространство для коррупции тогда, когда здание будет вводить в эксплуатацию. Даже позже, когда люди уже будут у нее жить. Ведь решить такие проблемы законным путем потом, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

По его словам, чтобы получить и собрать информацию обо всех строящихся в Украине домах, "Опендатабот" проанализировал открытые данные Реестра строительной деятельности, Единого государственного реестра судебных решений, государственного земельного кадастра, финансовой отчетности и публичную информацию по запросам из Единого государственного реестра и Государственный реестр прав на недвижимое имущество Украины.

Данные обо всех новостройках страны собраны в проекте " Опендатабот. Коррупционные риски новостроек".

"Использование открытых данных для борьбы с ненадлежащим градостроительством и коррупцией является распространенной и действенной практикой. Анализ десятков реестров для выявления правонарушений требует много времени и профессиональной экспертизы. Благодаря open data сервисам это можно сделать в несколько щелчков. Такие проекты, как "Опендатабот. Коррупционные риски новостроек" позволяют покупателям недвижимости принимать взвешенные инвестиционные решения и контролировать надежность застройщика, а общественности и журналистам следить за надлежащим градостроительством и вовремя выявлять правонарушения", - подчеркнула Надежда Конащук, руководитель направления открытых данных USAID/UK aid проекта в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Основные риски не введенного в эксплуатацию жилья

Проект "Опендатабота" в режиме реального времени отслеживает риски и создает информацию для материалов журналистам и обществу.

К основным рискам не введенного в эксплуатацию жилья на любом этапе строительства, создающих возможности для коррупции, можно отнести:

отсутствие разрешений на строительство;

отсутствие права собственности или права пользования у заказчика на земельный участок;

договоры аренды на земельный участок, оканчивающиеся в ближайшее время;

несоответствие целевого назначения земельного участка – то есть на этом месте вообще нельзя строить жилой дом;

наличие судебных дел и арестов на земельных участках;

несоответствие строительства к градостроительным условиям (этажность и высотность).

Прозрачное строительство

Напомним, с апреля 2023 года публичная информация о строительстве снова в открытом доступе. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности.

Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права (СИП) теперь открыт на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Благодаря такому нововведению, каждый украинец сможет проверить будущие объекты недвижимости (МОНы), объекты незавершенного строительства (ОНБ) и получить всю информацию об их строительстве.

К примеру, пользователи могут проверить, имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.

Заметим, что специальное имущественное право – разновидность имущественного права на объекты, находящиеся на этапе строительства. Недавно регистрация таких прав в Государственном реестре прав обязательна для всех застройщиков.

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