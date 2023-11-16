Прозрачное строительство: украинцы смогут подробно проверять будущую недвижимость

Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства . Благодаря такому нововведению, каждый украинец сможет проверить будущие объекты недвижимости , объекты незавершенного строительства и получить всю информацию об их строительстве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) стала доступна опция пересмотра сведений по специальному имущественному праву. Теперь каждый пользователь сможет проверить будущие объекты недвижимости и узнать всю необходимую информацию об их строительстве.

К примеру, пользователи могут проверить, имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.

На портале можно будет найти информацию об объектах недвижимости и объектах незавершенного строительства в следующих разделах:

договор по организации и финансированию строительства. Речь идет о разграничении права собственности на объекты между девелопером и заказчиком, сведения о них и о правах на объекты;

сведения об определении гарантийной доли и распределении прав. Это информация об объектах, которые определены как гарантийная доля, а также сведения разграничения прав между заказчиками строительства, девелоперами, возможность пересмотреть публичные сведения о проектной документации, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях, номерах земельных участков.

заявление о регистрации имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ДРРП) - в этом разделе пользователь е-системы может ознакомиться со сведениями о заказчиках, номере проектной документации, градостроительных условиях и ограничениях, экспертизе проектной документации, номере разрешения и решении по адресу, сведений о гарантийной доле Также по имеющимся ссылкам можно перейти и подробнее посмотреть публичную информацию о них.

"Такие изменения являются результатом реализации нашего законопроекта №5091, который был принят парламентом и подписан президентом. Он внедряет ряд предохранителей, которые защитят людей, вложивших деньги в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков и обеспечит прозрачность рынка первичного жилья", - отметила Елена Шуляк., руководитель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Она добавила, что уже доступно 11 зарегистрированных заявлений от заказчиков строительства. Заявители более 60 объектов строительства уже начали вносить сведения и создавать документы для регистрации специального имущественного права.

Заметим, что специальное имущественное право – разновидность имущественного права на объекты, находящиеся на этапе строительства. Недавно регистрация таких прав в Государственном реестре прав стала обязательной для всех застройщиков.

Отметим, на портале "Дія" доступен кабинет "Моя стройка". В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.

Также с апреля 2023 года публичная информация о строительстве снова в открытом доступе. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности.

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