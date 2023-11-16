Ще прозоріше будівництво: українці зможуть детально перевіряти майбутню нерухомість

Усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Завдяки такому нововведенню кожен українець зможе перевірити майбутні обʼєкти нерухомості (МОНи), об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ) та отримати всю інформацію про їхнє будівництво.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) стала доступна опція перегляду відомостей по спеціальному майновому праву. Тепер кожен користувач зможе перевірити майбутні обʼєкти нерухомості та дізнатися всю необхідну інформацію про їхнє будівництво.

Зокрема, наприклад, користувачі можуть перевірити, чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

На порталі можна буде знайти інформацію про ОНБ та МОНи в таких розділах:

договір щодо організації та фінансування будівництва. Йдеться про розмежування права власності на об'єкти між девелопером і замовником, відомості про них та про права на об'єкти;

відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав. Це інформація про обʼєкти, які визначені, як гарантійна частка, а також відомості розмежування прав між замовниками будівництва, девелоперами, наявна можливість переглянути публічні відомості про проектну документацію, містобудівні умови та обмеження, технічні умови, номери земельних ділянок.

заява про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) - у цьому розділі користувач е-системи може ознайомитися з відомостями про замовників, номером проектної документації, містобудівних умов та обмежень, експертизою проектної документації, номером дозволу та рішенню по адресі, відомостей про гарантійну частку. Також за наявними посиланнями в документі можна перейти та детальніше подивитися публічну інформацію про них.

"Такі зміни є результатом реалізації нашого законопроєкту №5091, який був ухвалений парламентом і підписаний президентом. Він впроваджує низку запобіжників, які захистять людей, що вклали гроші в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла", - зауважила Олена Шуляк, очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Вона додала, що наразі вже доступно 11 зареєстрованих заяв від замовників будівництва. Заявники понад 60 об'єктів будівництва вже почали вносити відомості і створювати документи для реєстрації СМП.

Зауважимо, спеціальне майнове право – різновид майнового права на об’єкти, які перебувають на етапі будівництва. Віднедавна реєстрація таких прав у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) обов’язкова для всіх забудовників.

Зазначимо, на порталі "Дія" доступний кабінет "Моє будівництво". У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.

Також з квітня 2023 року публічна інформація щодо будівництва знову у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки.

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