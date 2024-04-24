В Україні запустили проєкт з даними про проблеми й ризики щодо сотень новобудов

"Опендатабот" запустив проєкт, завдяки якому можна перевіряти новобудови на правопорушення. Він допоможе покупцям контролювати надійність забудовника, а громадським активістам - стежити за належним містобудуванням і вчасно виявляти правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба "Опендатабот".

Більше половини новобудов мають судові процеси щодо земельних ділянок

Зазначається, що 54% житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок.

"Втім, це не найбільші проблеми, з якими стикаєшся, намагаючись купити житло в новобудові: деякі забудовники можуть забути подовжити оренду землі, на якій «росте» ЖК, або ж взагалі почати будівництво без жодних дозвільних документів", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що новий безоплатний проєкт допоможе перевірити новобудову на законність та убезпечитись від проблем при придбанні житла, адже у ньому проаналізовані усі новобудови України задля виявлення наявних проблем та корупційних ризиків.

За даними "Опендатабот", серед майже чотирьох сотен проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять. Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Втім, найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах — в Реєстрі речових прав відсутня інформації про зв’язок землі із будівництвом.

«Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо.Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

За його словами, аби отримати та зібрати інформацію про всі будинки, що наразі будуються в Україні, "Опендатабот" проаналізував відкриті дані Реєстру будівельної діяльності, Єдиного державного реєстру судових рішень, державного земельного кадастру, фінансової звітності та публічну інформація за запитами з Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно України.

Дані про усі новобудови країни зібрано в проєкті «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов».

«Використання відкритих даних для боротьби з неналежним містобудівництвом і корупцією є поширеною і дієвою практикою. Аналіз десятків реєстрів задля виявлення правопорушень потребує багато часу та професійної експертизи. Завдяки open data сервісам це можна зробити в декілька кліків. Такі проєкти, як «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов» дають змогу покупцям нерухомості ухвалювати виважені інвестиційні рішення і контролювати надійність забудовника, а громадськості і журналістам — слідкувати за належним містобудуванням та вчасно виявляти правопорушення», - підкреслила Надія Конащук, керівниця напряму відкритих даних USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Основні ризики не введеного в експлуатацію житла

Проєкт "Опендатабота" в режимі реального часу відстежує ризики та створює інформацію для матеріалів журналістам та суспільству.

До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:

відсутність дозволів на будівництво;

відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;

договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;

невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;

наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;

невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).

Ще прозоріше будівництво

Нагадаємо, з квітня 2023 року публічна інформація щодо будівництва знову у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки.

Усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Завдяки такому нововведенню кожен українець зможе перевірити майбутні обʼєкти нерухомості (МОНи), об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ) та отримати всю інформацію про їхнє будівництво.

Зокрема, наприклад, користувачі можуть перевірити, чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

Зауважимо, спеціальне майнове право – різновид майнового права на об’єкти, які перебувають на етапі будівництва. Віднедавна реєстрація таких прав у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) обов’язкова для всіх забудовників.

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