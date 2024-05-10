Українці активніше купують та продають землю і нерухомість: попит зріс у 1,5 рази

За даними Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юста, у першому кварталі 2024 року українці почали активніше купувати та продавати земельні ділянки, а також нерухомість. За цей період нотаріуси оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки. Це на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. А відчужень іншої нерухомості побільшало на 55% — проте це все ще менше, ніж до початку війни.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що у 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю.

Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків.

"Кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді, у 2021 році, було оформлено понад 136 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки", - зауважують аналітики.

У той же час, відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора рази.

Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

"Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної: тоді для відчуження землі було використано трохи більше 216 тисяч бланків", - констатують в "Опендатабот".

Аналітики звертають увагу, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Зауважимо, навіть під час війни українці продовжують купувати землю. Більше того, зважаючи на значні втрати в житловій та комерційній нерухомості, експерти прийшли до висновку, що сьогодні саме земля залишається найперспективнішим активом для інвестицій. Продумано куплена земля - це чудовий кейс, на якому завжди можна заробити. Детальніше про те, як грамотно інвестувати в землю, читайте в статті Delo.ua.

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