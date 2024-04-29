У січні-березні в Україні укладено угод купівлі-продажу землі на 7% більше рекорду попереднього кварталу

З липня 2023 року на ринку земель сільськогосподарського призначення спостерігається стійка тенденція до зростання кількості угод купівлі-продажу. Лише за січень-березень 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилась на 202,5 мільярда гривень, йдеться у пресрелізі KSE Агроцентру.

Зазначається, що у першому кварталі 2024 року було укладено 25,7 тисячі угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення сукупним обсягом 58,8 тисячі гектарів. Це на 7% більше, аніж показники четвертого кварталу 2023 року, коли була зафіксована рекордна кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель за весь час після початку повномасштабного вторгнення.

За результатами січня-березня, середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилась на 11,2%: з 37,7 тисячі гривень до 42 тисяч гривень за гектар. Найбільший попит мають колишні “підмораторні” землі – для товарного сільгоспвиробництва та особистого селянського господарства.

Купівля землі юрособами

Також у повідомленні йдеться, що у першому кварталі 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2957 сільськогосподарських ділянок сукупною площею 8,5 тисячі гектарів. Водночас, трохи менш як половина транзакцій припадає саме на березень, коли своїм правом купівлі сільськогосподарської землі скористались 276 юридичних осіб, що придбали 1253 земельні ділянки сукупною площею 3,5 тисячі гектарів.

“Частка юросіб на ринку землі в першому кварталі склала лише 14,5%, тоді як решта угод, як і раніше, відбувається між фізичними особами. Водночас відкриття доступу юридичним особам до ринку земель вже позитивно відбивається не лише на ліквідності, але й на прозорості ринку”, - зауважив експерт KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Нагадаємо, що 1 січня стартував другий етап земельної реформи. Купувати сільськогосподарські угіддя можуть не тільки громадяни, а й юридичні особи з українськими бенефіціарами, не більше 10 тисяч гектарів на одну компанію. Таке рішення викликало побоювання, що великі гравці будуть акумулювати значні площі сільськогосподарських угідь.

Проте, замість придбання нових ділянок, компанії, що вже мали великі земельні активи, вирішили їх продавати. За даними Державного земельного кадастру (ДЗК), за майже 3 місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 гектарів. 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу.

Вплив на систему публічних фінансів

У висновку експертів йдеться, що розвиток ринку сільгоспземель має дедалі більший вплив на систему публічних фінансів громад після переспрямування до держбюджету ПДФО, сплаченого військовослужбовцями. Так, від січня зростання надходжень, пов’язаних із сільськогосподарською землею, на чверть компенсувало зниження інших податкових надходжень громад.

“Ринок земель сільськогосподарського призначення – це додатковий ресурс для відновлення територій, потенціал якого ще тільки належить реалізувати спільними зусиллями уряду, законодавців та громад. Вже зараз сільськогосподарська земля приносить понад 13% від сукупних надходжень до місцевих бюджетів. А може приносити значно більше, якщо інші важливі реформи будуть реалізовані”, - зазначила директорка Програми USAID АГРО Ксенія Сидоркіна.

Зауважимо, що усього з моменту відкриття ринку земель у липні 2021 року було укладено 227,5 тисячі угод купівлі-продажу сукупною площею 510,8 тисячі гектарів. Наступним етапом земельної реформи має стати адаптація земельного законодавства України до права ЄС і кращих світових практик.

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