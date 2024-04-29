В январе-марте в Украине заключено сделок купли-продажи земли на 7% больше рекорда предыдущего квартала

С июля 2023 года на рынке земель сельскохозяйственного назначения наблюдается устойчивая тенденция к росту количества сделок купли-продажи. Только за январь-март 2024 капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 202,5 миллиарда гривен, говорится в прессрелизе KSE Агроцентра.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года было заключено 25,7 тысяч сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тысяч гектаров. Это на 7% больше, чем показатели четвертого квартала 2023 года, когда было зафиксировано рекордное количество сделок купли-продажи сельхозземель за все время после начала полномасштабного вторжения.

По результатам января-марта, средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11,2%: с 37,7 тысяч гривен до 42 тысяч гривен за гектар. Наибольшим спросом пользуются бывшие "подмораторные" земли – для товарного сельхозпроизводства и личного сельского хозяйства.

Покупка земли юрлицами

Также в сообщении говорится, что в первом квартале 2024 года 436 юридических лиц приобрели 2957 сельскохозяйственных участков совокупной площадью 8,5 тысяч гектаров. В частности, чуть менее половины транзакций приходится именно на март, когда своим правом покупки сельскохозяйственной земли воспользовались 276 юридических лиц, которые приобрели 1253 земельных участка совокупной площадью 3,5 тысяч гектаров.

“Доля юрлиц на рынке земли в первом квартале составила лишь 14,5%, тогда как остальные сделки по-прежнему совершаются между физическими лицами. В то же время, открытие доступа юридическим лицам к рынку земель уже положительно отражается не только на ликвидности, но и на прозрачности рынка”, - отметил эксперт KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Напомним, что 1 января стартовал второй этап земельной реформы. Покупать сельскохозяйственные угодья могут не только граждане, но и юридические лица с украинскими бенефициарами не более 10 тысяч гектаров на одну компанию. Такое решение вызвало опасение, что крупные игроки будут аккумулировать крупные площади сельскохозяйственных угодий.

Однако вместо приобретения новых участков компании, уже имевшие большие земельные активы, решили их продавать. По данным Государственного земельного кадастра (ГЗК), почти за 3 месяца с открытия рынка земли для бизнеса компании продали по меньшей мере 1283 гектаров. 12 компаний из-за продажи угодий уменьшили свои земельные владения до размера менее 100 гектаров, поэтому выбыли из перечня системы земельного мониторинга.

Воздействие на систему публичных финансов

В заключении экспертов говорится, что развитие рынка сельхозземель оказывает все большее влияние на систему публичных финансов общин после перенаправления в госбюджет НДФЛ, уплаченного военнослужащими. Так, с января рост поступлений, связанных с сельскохозяйственной землей, на четверть компенсировал снижение других налоговых поступлений общин.

“Рынок земель сельскохозяйственного назначения – это дополнительный ресурс для восстановления территорий, потенциал которого еще предстоит реализовать совместными усилиями правительства, законодателей и общин. Уже сейчас сельскохозяйственная земля приносит более 13% совокупных поступлений в местные бюджеты. А может приносить гораздо больше, если другие важные реформы будут реализованы”, - отметила директор Программы USAID АГРО Ксения Сидоркина.

Заметим, что всего с момента открытия рынка земель в июле 2021 года было заключено 227,5 тысяч сделок купли-продажи совокупной площадью 510,8 тысяч гектаров. Следующим этапом земельной реформы должна стать адаптация земельного законодательства Украины к праву ЕС и лучшим мировым практикам.

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