Украинцы чаще разводятся, реже женятся и заключают больше брачных контрактов

По данным Минюста, более 72 тысяч браков зарегистрировали в Украине за первые полгода 2024-го, что на 15% меньше, чем в прошлом. В тоже время количество брачных договоров увеличилось на четверть, а разводов — в полтора раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Браков стало меньше, однако они стали более осознанными

Отмечается, что за полгода 2024 года украинцы создали 72 766 новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период в прошлом году, и на треть меньше к 2022 году.

Аналитики отмечают, что после свадебного бума в первый год полномасштабного вторжения ежегодно количество бракосочетаний постепенно уменьшалось. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до войны.

"В то же время можно сказать, что новые семьи создаются осознаннее: украинцы все чаще заключают брачные договоры. 3 768 нотариальных бланков для брачного договора использовали нотариусы с начала года. Это на четверть больше, чем за соответствующий период в прошлом году", — подчеркивают в "Опендатабот" .

Разводов увеличилось в полтора раза

Аналитики обращают внимание, что после спада в первый год полномасштабного вторжения два года стабильно увеличивается количество разводов.

Так, за первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 15578 расторжений брака. Это в 1,5 раза больше соответствующего периода прошлого года и на 18% больше, чем за первое полугодие 2021 года.

Где украинцы чаще всего женятся и разводятся

По данным "Опендатабота", столица является неизменным лидером по количеству браков — 9 392 новых семей. Второе место занимает Днепропетровщина — 7 076 бракосочетаний, а замыкает тройку лидеров Одесщины — 4 896 новосозданных семей.

В антирейтинге по количеству разводов также лидирует Киев — 2 118 расторжений брака. В тройку попала еще Днепропетровская область (1404 развода) и Харьковщина — там расторгло брак 1148 пар.

За исключением оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше всего разводов в Закарпатской области — 224, а меньше всего женятся в Черновицкой области — 1376 новых семей в этом году.

Напомним, в первый год полномасштабного вторжения украинцы активно женились — на 4% больше, чем в 2021 году, когда брак заключили 214 013 пар. Однако в 2023 году браков резко уменьшилось — на 16% в год.

По данным Министерства юстиции, более 186 тысяч браков было зарегистрировано в Украине в 2023 году. 24 108 семей решили расторгнуть брак.