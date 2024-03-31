Брачный договор: почему юристы советуют делить бизнес "как Зеленские"

Супруги могут иметь три режима собственности. Юристы советуют, как из них подходит для раздела имущества.

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Разделение бизнеса в брачном договоре решается по договоренности сторон, однако есть нюансы, поскольку супруги могут иметь три режима собственности.

"Имущество компании, например, ООО, принадлежит юридическому лицу, супруги не имеют на него права - исключительно претендуют на корпоративные права и дивиденды, получаемые по корпоративным правам. В случае, если корпоративные права приобретены во время брака, они делятся пополам", - объяснил в комментарии Delo.ua Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры".

По словам адвоката, оба супруга могут быть соучредителями и рассчитывать на дивиденды. А можно наоборот - прописать в документе, что кто-то из супругов никак не может требовать получения дивидендов или результатов труда предприятия, которое возглявляет другой из супругов.

Идеальный вариант разделения бизнеса – делить их не брачным договором, а решать вопросы разделения сразу при регистрации предприятий, считает партнер АО "Бачинский и партнеры" Ирэна Найда.

Примером такого решения, по ее мнению, может стать даже декларация президента Владимира Зеленского, которую он подавал еще в статусе кандидата на пост главы государства.

Декларация В. Зеленского. Фото: скрин документа

"Это пример юридически грамотного разделения корпоративных прав: в декларации определено, что ООО "95 квартал" распределено 99,9% прав на мужа, и 0,01% - на жену. Ведь супруги могут иметь три режима собственности: личная правовая, общая совместная и общая частичная. Наличие какого-то одного режима исключает другие. Мы видим, что супруги между собой поделили права так, что по факту ООО записаны на мужа. Но если бы у него было 100%, жена могла бы претендовать на половину. Поскольку здесь частичная собственность, то в случае раздела имущества жена не отсудит ничего. Но она может претендовать на дивиденды", - объяснила Найда.

Если такого распределения не предусмотрели, возникает вопрос, поделится между супругами на 50 на 50 ООО, созданное в браке.

"Оптимальный вариант, как делить имущество в брачном договоре: на чье имя приобретена собственность, оформлена, тому она и принадлежит (является личной собственностью). Если дойдет до суда, стороны будут обязаны принимать это во внимание", - считает Найда.

Больше о том, как заключать брачный договор и как он влияет на будущую жизнь супругов, читайте в статье "Идеальный брачный договор: как правильно его заключить и что он дает".