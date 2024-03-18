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Как разделить ООО и ФЛП при разводе: советы юристов
Бизнес считается общим имуществом пары, как и другое имущество, приобретенное в период брака, при условии, что оно приобретено за счет принадлежащих супругам средств.
После развода подлежит разделу не только общее семейное имущество, а также и бизнес супругов.
Национальное семейное законодательство не имеет четко определенного порядка разделения бизнеса супругов. Обычно разделение осуществляется по общим правилам, пояснила Delo.ua адвокат, советник ЮФ Gracers Лариса Величко Лариса Величко.
В ситуации с ФЛП делится имущество, являющееся общей совместной собственностью супругов. Согласно ч. 2. ст. 52 ГК физлицо-предприниматель, состоящее в браке, отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательством, всем своим личным имуществом и долей в праве общей совместной собственности супругов, которая будет принадлежать ему при разделе этого имущества, подчеркнула адвокат.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, имущество ФЛП, используемое для его хозяйственной деятельности, также считается общим имуществом супругов, как и другое имущество, приобретенное в период брака, при условии, что оно приобретено за счет принадлежащих супругам средств.
Немного иная ситуация с распределением при разводе общества с ограниченной ответственностью. При разделе имущества супругов доля участника ООО в уставном капитале – неприкосновенна, подчеркнула Лариса Величко. А один из супругов должен быть готов компенсировать другому 50% стоимости взноса в ООО, сделанного за время брака, или 50% дивидендов, полученных после расторжения брака.
Самое сложное, по словам адвоката, поделить частное предприятие. Факт приобретения спорного имущества частным предпринимателем для его использования в своей предпринимательской деятельности не может являться основанием для признания такого имущества объектом права личной частной собственности одного из супругов. К такому выводу пришел Верховный Суд в постановлении от 04.09.2019, дело № 450/624/15-ц.
Конституционный Суд Украины в решении от 19.09.2012, дело № 17-рп/2012 прописывает, что уставный капитал и имущество частного предприятия являются объектом права совместной собственности супругов.
"Источник приобретения имущества - главный вопрос в такой ситуации. Если уставной капитал частного предприятия, сформированный за счет общей совместной собственности супругов, является объектом их общей совместной собственности, доля в уставном капитале пропорциональна доле в имуществе предприятия", - пояснила Лариса Величко.
Больше о процедуре и особенностях раздела имущества читайте в статье Delo.ua "Разделение имущества при разводе: как разделить собственность супругов, долги и бизнес".