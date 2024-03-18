Як розділити ТОВ і ФОП при розлученні: поради юристів

Бізнес вважається спільним майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, що воно придбане за кошти пари.

Після розлучення підлягає розподілу не тільки спільне сімейне майно, а також і бізнес подружжя.

Національне сімейне законодавство не має чітко визначеного порядку поділу бізнесу подружжя. Зазвичай поділ здійснюється за загальними правилами, пояснила Delo.ua адвокат, радник ЮФ Gracers Лариса Величко Лариса Величко.

У ситуації з ФОП ділиться майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя. Згідно з ч. 2. ст. 52 ЦК України фізособа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна, - наголосила адвокатка.

Окрім того, майно ФОП, яке використовується для її господарської діяльності, також вважається спільним майном подружжя, як і інше майно, набуте в період шлюбу, за умови, що воно придбане за рахунок належних подружжю коштів.

Інша ситуація з розподілом при розлученні товариства з обмеженою відповідальністю. При поділі майна подружжя частка учасника ТОВ у статутному капіталі - недоторканна, наголосила Лариса Величко. А один з подружжя має бути готовим компенсувати іншому 50% вартості внеску в ТОВ, зробленого за час шлюбу, або 50% дивідендів, отриманих після розірвання шлюбу.

Найскладніше, за словами адвокатки, поділити приватне підприємство. Факт придбання спірного майна приватним підприємцем для його використання у своїй підприємницькій діяльності не може бути підставою для визнання такого майна об’єктом права особистої приватної власності одного з подружжя. Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 04.09.2019, справа № 450/624/15-ц.

Конституційний Суд України у рішенні від 19.09.2012, справа № 17-рп/2012 прописує, що статутний капітал та майно приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

"Джерело набуття майна є головним питанням у цій ситуації. Якщо статутний капітал приватного підприємства, сформований за рахунок спільної сумісної власності подружжя, є об’єктом їх спільної сумісної власності, частка у статутному капіталі пропорційна частці в майні підприємства", - пояснила Лариса Величко.

Більше про процедуру та особливості розподілу майна читайте в статті Delo.ua "Поділ майна при розлученні: як розділити власність подружжя, борги та бізнес".