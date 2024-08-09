Українці частіше розлучаються, рідше одружуються та укладають більше шлюбних контрактів

За даними Мін'юста, понад 72 тисячі шлюбів зареєстрували в Україні за перші півроку 2024-го, що на 15% менше, ніж минулоріч. Натомість шлюбних договорів побільшало на чверть, а розлучень — аж у півтора рази в порівнянні до того ж періоду торік.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Шлюбів поменшало, проте вони стали більш усвідомленими

Зазначається, що за півроку 2024 українці створили 72 766 нових сімей . Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року.

Аналітики зауважують, що після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни.

"Водночас можна сказати, що нові родини створюються більш усвідомлено: українці все частіше заключають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік", - підкреслюють в "Опендатабот".

Розлучень побільшало у півтора рази

Аналітики звертають увагу, що після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно збільшується кількість розлучень.

Так,за перші шість місяців 2024 року було зареєстровано 15 578 розірвань шлюбу. Це у 1,5 рази більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року.

Де українці найчастіше одружуються та розлучаються

За даними "Опендатабот", столиця є незмінним лідером за кількістю шлюбів — 9 392 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина — 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина — 4 896 новостворених сімей.

У антирейтингу за кількістю розлучень так само лідирує Київ — 2 118 розірвань шлюбу. До трійки потрапила ще Дніпропетровська область (1404 розлучень) та Харківщина — там розірвало шлюб 1148 пар.

За виключенням окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше всього розлучень у Закарпатській області — 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області — 1376 нових сімей цьогоріч.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались — на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало — аж на 16% за рік.

За даними Міністерства юстиції, понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році .Натомість 24 108 сімей вирішили розірвати шлюб.