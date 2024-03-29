Идеальный брачный договор: как правильно его заключить и что он дает

Брачный договор – не шаг к разводу, а в первую очередь ответственность за имущество во время семейной жизни. Delo.ua выяснило, как заключить соглашение, чтобы оно страховало от проблем и учло интересы обеих сторон.

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Подавляющее большинство украинцев недолюбливают брачные договоры – их заключает всего 2% семейных пар. Хотя именно этот документ позволяет договориться об имущественных проблемах намного лет вперед, избежав судебных споров при разводе.

По своей сути, документ не о разводе как таковом, а о том, как навести порядок в имущественных отношениях, правах и обязанностях на протяжении всей супружеской жизни.

Что такое брачный договор?

Брачный договор — это письменное соглашение между мужем и женой или женихом и невестой, планирующими пожениться. Документ может подписываться в любое время совместной жизни. Но договоренность обязательно должна быть оформлена и заверена нотариально, то есть имеет юридическую силу и может регулировать гражданские (семейные) отношения между супругами даже вопреки некоторым нормам закона.

В Украине требования к документу, порядок его заключения регулируется главой 10 Семейного Кодекса Украины. Общий принцип требований - договоренность супругов может предусматривать любые условия, не противоречащие законодательству и моральным устоям общества.

Определяется, кто является владельцем приобретенного имущества и имущества, которым каждый из супругов владел до регистрации брака, а также как они будут делиться в случае расторжения брака.

Какие права и обязанности регулируются брачным договором?

Брачный договор охватывает исключительно имущественные отношения между супругами, а также имущественные права и обязанности супругов как родителей, даже если дети на момент заключения договора есть только в планах. Такая практика, кстати, не во всех странах, поэтому возникают сюрпризы при подписании брачных договоров, где один из партнеров – иностранец.

Брачным договором можно урегулировать следующие вопросы:

какое имущество будет принадлежать к общей собственности супругов и условиям раздела общего имущества при разводе;

какое имущество будет считаться личной собственностью мужа или жены;

определить по усмотрению супругов размер долей в праве собственности на имущество, которое будет нажито во время брака;

порядок погашения долгов каждого из супругов за счет общего или раздельного имущества и ответственность по другим обязательствам;

порядок пользования имуществом и общими средствами;

имущественные обязанности в семье (к примеру, мужчина отвечает за оплату коммунальных услуг и обучение детей, а женщина за организацию отдыха и текущие расходы);

размер и порядок уплаты алиментов и другие вопросы.

Например, брачным договором можно установить, что имущество приобретенное одним из супругов или же полученное в дар во время брака, становится общей совместной собственностью, поясняет в комментарии Delo.ua Инна Мирошниченко, адвокат ЮК "Максим Боярчуков и партнеры". Или же наоборот, супруги могут определить, какое имущество, приобретенное за время брака, будет личной собственностью одного из супругов или размер частиц каждого из супругов в таком имуществе.

Также договор может предусматривать условия раздела общего имущества в случае расторжения брака, а еще им возможно определить порядок погашения долгов каждого из супругов за счет общего или раздельного имущества. Кроме того, договором можно определить порядок пользования жильем (если в связи с заключением брака один из супругов вселяется в квартиру, которая принадлежит другому из супругов)", - пояснила Мирошниченко.

В документе можно предусмотреть и право на содержание любого из супругов при любых обстоятельствах или обстоятельствах определенных вами в договоре (или, например, содержание жены в период беременности). Или определить порядок несения расходов на общий быт (коммунальные платежи, питание, путешествия).

Что нельзя урегулировать брачным договором?

В то же время, в Семейном Кодексе есть четкий перечень вопросов относительно того, чего нельзя писать в брачном договоре. В частности это:

отчуждать недвижимость и имущество, подлежащее государственной регистрации;

регулировать неимущественные вопросы (отношения в семье);

уменьшать объем прав ребенка, например, предопределять место жительства детей;

ставить одного из супругов в невыгодное материальное положение.

"Брачным договором не регулируются личные отношения, личные отношения между каждым супругом с детьми. Также договор не может урегулировать очередность уборки в квартире, поездки за границу, избрание места работы каждым из супругов, интимные отношения. Случаи супружеских измен тоже не могут урегулироваться брачным договором", – объясняет Инна Мирошниченко.

Впрочем, вопрос "измены" все же иногда появляется в украинских договорах. Поскольку брачный договор регулирует строго имущественные отношения, то нельзя в нем написать «предавать запрещено». Потому что измена – это неимущественный вопрос, отмечает адвокат, партнер АО "Бачинский и партнеры" Ирэна Найда. Вместо этого следует указать, что в случае измены (дав определение, что ею будет считаться) наступает финансовая ответственность.

"Следует придерживаться следующей формулировки: в случае, если имела место супружеская измена, что стало причиной расторжения брака, тогда наступает финансовая ответственность: одна сторона должна заплатить другой денежную компенсацию в таком-то размере. Говоря юридическим языком, это сделка с отлагательным обстоятельством", – объяснила адвокат.

Преимущества и недостатки брачного договора

Главным плюсом брачного договора считается то, что документ предотвращает имущественные споры в будущем. Он заранее четко урегулирует все имущественные вопросы и обязанности. И в случае развода или смерти другого супруга такой договор позволит быстро закрыть такие вопросы и избежать долговременной судебной тяжбы.

Фактически благодаря договору пара страхуется от штрафных случаев: супруги заранее определяют, как будут решаться материальные вопросы в браке и при разводе.

"К недостаткам брачного договора можно отнести то, что при его заключении трудно учесть все будущие обстоятельства, которые могут возникнуть у супругов – и состояние здоровья, и финансовые трудности. Также, будем честными, в некоторых случаях брачный договор может быть невыгоден, особенно если один из партнеров больше выиграет по соглашению, чем другой", – пояснила Мирошниченко.

Порядок заключения брачного договора

Заключить брачный договор можно как состоящим в браке, так и тем, кто только планирует бракосочетание – это значит, что уже должно быть подано заявление в ЗАГС.

В документе прописываются реквизиты свидетельства о браке или справка о подаче заявления о регистрации брака, ведь стороны должны иметь статус в договоре.

Для удостоверения договора нотариуса также необходимо предоставить паспорта обоих супругов и правоустанавливающие документы на имущество, статус которого определяется договором.

Основная часть документа – согласованные условия регулирования имущественных прав (недвижимость, корпоративные права, права интеллектуальной собственности).

Прежде чем обращаться к нотариусу, следует проконсультироваться с юристом и составить вместе проект договора. У нотариусов обычно есть образец, но вряд ли он предусматривает все необходимые обстоятельства и требования конкретных супругов.

Также в брачном договоре может быть изменено законодательное правило, предусматривающее, что, если имущество, принадлежащее одному из супругов, за время брака существенно увеличится в стоимости вследствие общих трудовых или денежных затрат или затрат второго супруга, в случае возникновения спора оно может быть признано по решению суда объектом права общей совместной собственности, отметил Delo.ua Александр Курявый, управляющий партнер ЮК "Муренко, Куревой и Партнеры".

Может быть также закреплено положение о том, что это имущество не будет изменять свой правовой режим, то есть будет принадлежать тому из супругов, кто был его первоначальным собственником, или супругам на праве общей долевой собственности в неравных долях.

Договор дает возможность более свободно отступить от основ равенства, самостоятельно определить размер частиц или конкретное имущество, принадлежащее каждому из супругов.

"Важным условием при заключении документа является факт, что по брачному договору не может передаваться в собственность одному из супругов недвижимое имущество и другое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации. Например, в брачном договоре не может быть указано, что муж дарит жене квартиру, ведь такой договор дарения должен быть отдельно заключен и удостоверен нотариально", – отметил Александр Курявый.

В конце концов, если после заключения договора возникла необходимость внесения изменений в него, у супругов есть такое право. Для этого следует подать совместное заявление и оформить у нотариуса дополнительное соглашение с новыми пунктами, которые дополнят предыдущий документ.

Брачный договор с иностранцем

Юристы особенно советуют заключать брачный договор, если кто-то из супругов является иностранцем, поскольку две страны происхождения могут иметь кардинально разное законодательство.

"Иностранцы уже на первой консультации выражают удивление, что у нас по общему правилу имущество, приобретенное в брак, остается личной частной собственностью. Например, к нам обратился клиент из США, штат Делавер, и просил именно этот украинский пункт закрепить в договоре. Потому что у них после того, как пара вышла замуж, даже добрачное имущество становится общим. И ему это было не окей", - пояснила Найда.

Брачный договор и разделение бизнеса

Бизнес в брачном договоре также делят по договоренности сторон, пояснил в комментарии Delo.ua Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании «Портной и партнеры».

"Поскольку имущество, например, ООО, принадлежит юридическому лицу, супруги не имеют права на имущество - исключительно на корпоративные права и дивиденды, получаемые по корпоративным правам. В случае, если корпоративные права приобретены во время брака, они делятся пополам", - пояснил адвокат.

По словам адвоката, оба супруга могут быть соучредителями и рассчитывать на дивиденды. А можно наоборот - прописать в документе, что кто-то из супругов никак не может требовать получения дивидендов или результатов труда возглавляемого другим предприятия.

По словам Ирэны Найди, идеальный вариант разделения бизнеса – делить их не брачным договором, а решать вопросы разделения сразу при регистрации предприятий.

Примером такого решения может стать даже декларация президента Владимира Зеленского, которую он подавал еще в статусе кандидата на пост главы государства.

Декларация В. Зеленского. Фото: скрин документа

"Это пример юридически грамотного разделения корпоративных прав: в декларации определено, что в ООО "95 квартал" распределено 99,9% прав на мужа, и 0,01% - на жену. Ведь супруги могут иметь три режима собственности: личная правовая, общая совместная и общая частичная. Наличие какого-то одного режима исключает другие. Мы видим, что супруги между собой поделили права так, что по факту ООО записано на мужа. Но если бы у него было 100%, жена могла бы претендовать на половину. Поскольку здесь частичная собственность, то в случае раздела имущества жена не отсудит ничего. Но она может претендовать на дивиденды", - объяснила Найда.

Если такого распределения не предусмотрели, возникает вопрос, как созданную в браке ООО поделить между супругами на 50 на 50. Какую часть делить - первый взнос в уставной капитал предприятия или сегоднюшнюю его стоимость. Поскольку предприятие записано на одного из супругов, суд скорее всего предложит другому воспользоваться дивидендами.

"Как делятся дивиденды: это прибыль с доли, которую мы получаем как владельцы корпоративных прав. Важно понимать, что по Семейному Кодексу, разделу подлежит начисленный и выплаченный дивиденд. Если дивиденды в этом году не выплачивались - тогда что делить?" – заметила адвокат.

Идеальный брачный договор

Идеальный брачный договор должен быть в первую очередь составлен с учетом всех требований и законодательных норм Украины. В документе должны быть учтены интересы и пожелания обеих сторон, он не может ставить одного из супругов в невыгодное материальное положение.

По словам Ирэны Найды, в идеале в документе должно быть максимально детализировано имущество – настоящее и будущее, и речь идет не только об имуществе, но и об имущественных правах.

"У нас привыкли делить только видимое, то, что можно взять в руку. А надо прописывать гораздо более широкие вещи – права интеллектуальной собственности, корпоративные права. Оптимальный вариант, как делить имущество в брачном договоре: на чье имя приобретена собственность, оформлена, тому она и принадлежит (является личной собственностью). Если дойдет до суда, стороны будут обязаны принимать это во внимание", - считает Найда.

Аналогичніе рекомендации дает и Ростислав Кравец: в идеале желательно прописать такие условия, что все, что приобретено в браке каждым из супругов, является их личной собственностью. Особенно это касается людей, которые к моменту оформления брака уже чего-то получили, имеют компании, фирмы, бизнесы.

"Например, кто-то пишет песни, а другой рисует. Я бы советовал так и прописать: тот, кто пишет песни, должен получать за это гонорары, а художник - за свои картины, другой из супругов на это не должен рассчитывать", - подчеркнул. Портнеть.

Долги и алименты в брачном договоре

Имущественные права и обязанности - это не только приобретенное за годы брака, но и потери, которые также должны разделять супруги.

При разделе имущества, когда один из супругов является ФЛП, и имеет за плечами долги, украинская практика очень противоречива.

"У нас существует две кардинально противоположные позиции Верховного Суда – одна от 2016, вторая от 2020 года. С одной стороны ВС принял решение, что имущество ФЛП, если это является имуществом для профессиональной деятельности, которое приобретено на средства предпринимателя и используется не в интересах семьи, тогда это личная собственность ФЛП. А затем ВС сказал, что это общее имущество, при условии, что оно приобретено на семейные средства. Но это нереально доказать, что это приобретено за отдельные средства", - пояснила Найда.

Поскольку по общему правилу все доходы и долги считаются общими, чтобы уберечься от того, чтобы жена не отвечала за долги мужа, или наоборот, следует так и прописать в договоре - что каждый отвечает по своим обязательствам, советует юрист.

Кроме определения статуса имущества (общее или личное), ст. 92 Семейного кодекса отмечает, что в брачном договоре могут быть определены имущественные права и обязанности супругов как родителей, так что такие пункты по средствам на содержание ребенка могут считаться договором об уплате алиментов в понимание ст. 189 СК Украины, отметила Инна Мирошниченко.

В договоре также можно определить, с кем будут проживать дети в случае развода и порядок несения дополнительных расходов на детей. для выполнения в отдел ГИС или частного исполнителя", - объяснила адвокат.

Брачный договор: возможно ли его расторжение и признание недействительным

Разорвать брачный договор возможно, но не втайне, без согласия второй стороны. Обычно расторжение разрешается в споре по требованию одного из супругов – в суде можно признать недействительным как весь договор, так и отдельные его части. Но для этого нужно будет предъявить серьезные основания.

Если есть общее согласие на расторжение брачного договора, то СК предоставляет супругам право отказаться от него. Это происходит путем предоставления нотариуса, у которого был заключен договор, совместного заявления об отказе. Права и обязанности по заключенному соглашению прекращаются с момента его заключения или в день подачи нотариуса заявления об отказе от него.

Брачный договор по требованию одного из супругов или другого лица, права и интересы которого таким договором нарушены, может быть признан недействительным по решению суда по основаниям, установленным Гражданским кодексом.

В целом существуют следующие основания для признания брачного договора недействительным :

нарушение нотариальной формы договора;

уменьшение объема прав ребенка, установленных СК Украины;

включение в договор условий, ставящих одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

заключение договора под влиянием обмана, насилия;

ошибка одной из сторон контракта;

нарушение брачным договором норм закона.

Закон запрещает ставить в невыгодное материальное положение одного из супругов. Такой договор в судебном порядке можно признать недействительным, или отдельные его части. Отказать в удостоверении такого договора может и нотариус.

В то же время сложность заключается в том, что в законодательстве не определено понятие "чрезвычайно невыгодное материальное положение", об этом неоднократно подчеркивал Веховный Суд, поэтому споры по этому поводу решаются индивидуально.

"В этом случае обязанность доказывания чрезвычайно невыгодного материального положения возложена на истца. Исходя из судебной практики, это непросто доказать. Есть случаи, когда был признан договор недействительным на этом основании – например, Постановление КЦС ВС от 26.02.2020 по делу № 755 /19197/18, но там действительно на одного из супругов было записано все (квартира, машина, два земельных участка, даже бытовая техника и мебель), а на другого не записано ничего. Так что суд объективно встал на сторону истца", - объяснила Ирэна Найда.

То, что "трудные материальные обстоятельства" сложно доказать, свидетельствует судебное дело 363/1545/20, где истец ссылался на брачный договор, в котором было оговорено, что приобретенные им и бывшей женой за время брака два магазина стали личной частной собственностью ответчика, а ему остался автомобиль. Между ними была устная договоренность, что жена передаст один из объектов мужу по договору дарения, однако слова не сдержалась. Истец подчеркивал, что в результате этого он поставлен в затруднительное материальное положение, поскольку он не осознавал значения заключенного договора и его последствий.

В конце концов, суды отказали в удовлетворении требований истца, отмечая, что все имущество, приобретенное супругом после регистрации брака, является личным имуществом и принадлежит на праве личной частной собственности назад из супругов, на чье имя оно было приобретено или приобретено и зарегистрировано.

"Отказывая в иске, суды отметили, что истцом предоставлено надлежащих доказательств, что брачный договор поставил его в чрезвычайно невыгодное материальное положение. И что договор не противоречит ч. 5 ст. 93 СК Украины, поскольку стороны не передавали в собственность друг другу недвижимое или движимое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации, а только установили правовой режим имущества, право собственности на которое уже зарегистрировано за каждой из сторон", - пояснила Мирошниченко.

Брачный договор: какова его стоимость

При заключении проекта брачного договора следует учитывать, что услуги юридического сопровождения могут стоить от 6 000 тысяч гривен, в зависимости от квалификации юристов, объема имущества, обстоятельств договоренностей и города – в мегаполисах такие услуги обычно стоят дороже.

Стоимость нотариального удостоверения такого договора у частного нотариуса стартует от 5000 гривен, это зависит и от региона, где заверяется соглашение, а также от нотариуса. У государственного нотариуса услуги будут стоить дешевле.

Почему украинцы редко заключают брачные договоры

Низкий процент брачных контрактов в Украине сами юристы объясняют тем, что такой договор воспринимают не как страховку для обоих супругов, а как недоверие и даже "шаг к разводу".

По словам Ростислава Кравца, влияет на решение и ментальность украинцев, у которых более романтичные подходы к браку, чем в других странах. "Главное в браке - это доверие и любовь, и это в конце концов неплохой подход. С другой стороны, когда есть большое состояние, желательно перед тем, как заключать брак, обсудить все материальные нюансы, которые могут возникнуть во время супружеской жизни", - объяснил адвокат.

"Такой договор не означает, что в будущем супруги разводятся, его не стоит бояться. Это нормальная практика во многих странах мира. И его заключение - это первый шаг к современному решению возможных проблем между супругами", - считает Инна Мирошниченко .

По убеждению адвоката, заключая брачный договор, каждый из супругов может защитить свое имущество, которое нажил в течение жизни. Для тех, кто готов взять на себя ответственность, договор может стать защитой и, возможно, не даст разойтись врагами.