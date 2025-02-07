Украинцы стали чаще заключать брачные договоры

По данным Министерства юстиции Украины, более 2,7 тысяч брачных договоров оформили украинцы в 2024 году. Это на 7% больше, чем в 2023 году, однако все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны. Сейчас на 54 брака приходится 1 брачный договор .

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 7% увеличилось количество брачных договоров за год

Отмечается, что 2 762 брачных договора было зарегистрировано в прошлом году. Это на 7% больше, чем в 2023 году, однако это все еще на треть меньше, чем в 2021 году. В преддверии полномасштабной войны украинцы заключили рекордное количество супружеских контрактов — 4 099.

Как отмечают аналитики, на 54 брака приходится лишь 1 брачный договор. К сравнению, в 2023 году 1 брачный договор приходился на 72 женитьбы.

Определить статус имущества

Как отмечает Талина Кравцова, партнер юридической фирмы Asters, украинцы сейчас активно применяют брачные договоры, чтобы определить статус имущества, которое они будут приобретать после заключения договора.

По ее словам, в парах, где один из супругов иностранец, брачный договор — это стандартная практика, ведь для большинства иностранцев такой шаг свидетельствует об осознанном и взвешенном подходе к планированию брачных отношений. Впрочем, война не уменьшила спрос на брачные договоры в Украине и среди украинцев.

"В последнее время в украинских судах нет однозначного подхода к тому, можно ли брачным договором изменить статус имущества, приобретенного до заключения договора. Отсутствие установившегося подхода — это всегда риск обжалования договора в суде. Когда я вижу такой риск, то предлагаю клиентам рассмотреть другие виды договоров между супругами", — замечает.

По ее словам, еще одним, более классическим основанием обжалования является так называемое "чрезвычайно невыгодное" материальное положение одного из супругов после заключения брачного договора. Если простыми словами — когда по договору все (или почти все) имущество считается собственностью другого супруга.

"Такого допускать нельзя, и в этом вопросе уже устойчивый подход в судах — договоры с таким условием признают недействительными", — подчеркивает Кравцова.

Браков стало меньше

По данным "Опендатабота", 150 210 новых браков было заключено в прошлом году. Это на 19% меньше, чем в 2023 году, и на 30% меньше, чем до начала полномасштабной.

В среднем, 12,5 тысяч пар женились ежемесячно в 2024 году. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Заметим, брачный договор – не шаг к разводу, а в первую очередь ответственность за имущество во время семейной жизни. Delo.ua выяснило, как заключить соглашение, чтобы оно страховало от проблем и учло интересы обеих сторон.