Насколько ускорилось вымирание Украины в 2024 году: в Минюсте обнародовали данные

Во втором полугодии 2024 года в Украине было зафиксировано 89 тысяч рождений детей, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В свою очередь, умерло в Украине за это время и 244,1 тысячи человек, что на 2,5% больше, чем в июле-декабре предыдущего года.

Соответственно, естественное сокращение численности населения за полгода ускорилось на 7,5% и составило 155,1 тысячи человек. Об этом свидетельствуют статистические данные от органов государственной регистрации актов гражданского состояния, публикуемые Министерством юстиции.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысячи человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (лишь на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысячи человек.

Число зарегистрированных рождений во втором полугодии наиболее радикально сократилось в Донецкой области – на 40% до 475 детей. Это количество в 11 раз меньше, чем в последнем полугодии перед российским полномасштабным вторжением (июле-декабре 2021 года) и, к примеру, в 21,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Зарегистрированная смертность в этом регионе в июле-декабре упала на 20%, что связано с потерей Украины контроля над частью его территорий.

В Херсонской области рождаемость во втором полугодии упала на 14,5%, а среди неприфронтовых областей лидируют Сумская (падение на 12,2%) и Черкасская (на 10%). В свою очередь, смертность больше всего выросла в Киевской области (на 8,9%), Киеве (на 6,9%), Полтавской и Хмельницкой областях (на 6%).

За весь 2024 год наихудшую динамику рождаемости продемонстрировали Донецкая (-18,7%), Сумская (-12%) и Черкасская (-11,5%) области, а динамику смертности – Киевская область (+6%), Киев (+2,8%) и Хмельницкая область (+2,5%).

Лидерами по ускорению вымирания за 2024 год оказались Волынская (отрицательный прирост населения увеличился на 16,5%), Закарпатская (на 13,6%), Киевская (на 13,3%) и Ровенская (на 10,7%) области.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 (в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

В целом за три военных года в Украине количество рождений составило лишь 570,1 тысячи, а количество смертей — 1,53 миллиона, то есть население лишь естественным образом упало по меньшей мере на 963 тысячи человек.

Отметим, что в Украине с февраля 2022 года не публикуются официальные оценки численности населения из-за неспособности органов статистики вести учет масштабной внутренней и внешней миграции, вызванной полномасштабным вторжением РФ.

В свою очередь, перепись населения в Украине не проводилась уже 24 года и не планируется в ближайшем будущем. В октябре 2023 года Кабинет министров формализовал фактическую отмену переписи, намеченной ранее на этот год, после чего тема властями больше не поднималась. В предыдущие же 15 лет проведение исследования переносилось еще пять раз, что является беспрецедентным случаем в истории.