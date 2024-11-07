В Раду подан законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка: что предлагается

На рассмотрение Верховной Рады представлен законопроект №12184 об увеличении выплат при рождении ребенка. На сегодняшний день семьи с детьми получают одноразовую помощь в размере 41 280 грн, которая не пересматривалась с 2014 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, являющийся соавтором законопроекта.

Что предлагает законопроект

Текста документа об увеличении выплат при рождении ребенка и сопроводительных документов еще нет, однако Гончаренко рассказал, что законопроект №12184 предлагает:

привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста;

одноразовая выплата – 25 прожиточных минимумов;

остальную помощь выплачивать в течение 3 лет равными частями.

"Ежемесячная выплата составляет 860 грн! Вот здесь я производил распаковку, что можно купить на эти копейки. Практически ничего", — говорится в его сообщении.

Также нардеп отметил, что он регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены, однако она осталась без внимания.

"Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация", — заявил Гончаренко.

Также он пояснил, что выплаты на ребенка не покрывают даже близко реальные потребности, учитывая стремительный рост цен и минимальную зарплату, которая увеличилась почти в 6,5 раза.

Добавим, что с начала 2024 года прожиточный минимум составляет:

3 028 грн – для трудоспособных лиц;

2 563 грн – для детей до шести лет;

3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет;

2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, в марте 2024 года в Верховной Раде уже регистрировали законопроект №11072, который предлагает существенное увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка – с текущих 41 тысяч гривен до 384 тысяч гривен. Однако он до сих пор находится на рассмотрении комитета.

К 2051 году численность населения Украины может сократиться до 25 млн человек

Институт демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины прогнозирует существенное сокращение численности населения страны из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной.

По данным Госстата, численность населения Украины в 2001 году во время Всеукраинской переписи составила 48,5 млн человек. Но по оценкам Института демографии, по состоянию на 1 января 2022-го, она сократилась до 42 млн, а в июле 2024 года – до 35,8 млн человек, из которых 31,1 млн проживают на контролируемых государством территориях.

Согласно прогнозам демографов, к 2041 году население Украины может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн человек.

Основной проблемой для точного прогнозирования является отсутствие статистических данных, в частности, из-за невозможности сбора информации на временно оккупированных территориях. Оценки также учитывают разные сценарии развития военных действий и послевоенный период.

Следует добавить, что по данным Минюста, за первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и Киеве.