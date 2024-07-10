Демографический кризис набирает обороты: какие есть пути решения проблемы падения рождаемости в Украине

Война обострила все негативные демографические тенденции, уже существовавшие в Украине до начала полномасштабного вторжения. Бизнес, общество и государство ищут разные пути для решения этой проблемы, но преодоление демографических вызовов требует не отдельных точечных мер, а скоординированных комплексных действий. Есть ли пути преодоления демографического кризиса, читайте в материале.

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Рождаемость в Украине стабильно падает

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

Всего в 2023 году родилось 187 387 детей. Для сравнения: в 2010 – 2013 рождалось около 500 тыс детей в год. Касательно индекса фертильности сейчас в Украине он составляет 0,7. Для сравнения: в Польше – 1,7; в ЕС – 1,3.

Чтобы ситуация с демографией была стабильной, необходимо, чтобы в среднем на 100 женщин рождалось 220 детей. На сегодняшний день в три раза меньше рождается детей в Украине (70 детей на 100 женщин).

Собеседник delo.ua операционный директор многопрофильного медицинского центра "Лелека" Вадим Зукин согласен с общей ситуацией. Так, по его словам, после полномасштабного вторжения количество родов упало вдвое, в общем, как и показатели рождаемости по Киеву.

Сейчас самым главным фактором, влияющим на рождаемость, остается война. Эвакуация миллионов людей за границу, неуверенность в завтрашнем дне, экономические проблемы — все это влияет на демографическую ситуацию. Даже простой факт того, что много мужчин служат в армии и редко находятся дома, также снижает вероятность зачатия ребенка. Вадим Зукин операционный директор многопрофильного МЦ "Лелека"

Как демографический кризис влияет на бизнес

Демографический кризис также влияет на бизнес, в частности, падение рождаемости влияет на отрасли, потребителями которых являются семьи с детьми. Например, в начале июня стало известно, что одна из крупнейших в Украине компания по производству товаров для дома "Биосфера", продала мощности по производству детских подгузников (ТМ Bambik), прогнозируя сокращение рождаемости в Украине. По словам СЕО Андрея Здесенко, компания продала линию по производству из-за сокращения потребительского спроса.

Мы прогнозируем, к сожалению, значительное уменьшение рождаемости детей, и поэтому мы приняли это решение. Андрей Здесенко СЕО "Биосфера"

Здесенко подчеркнул, что "Биосфера" не ушла с рынка товаров для детей, но больше не является производителем подгузников. Напомним, что "Биосфера" запустила новую линию по производству подгузников в 2020 году в условиях карантина. Общая сумма инвестиций в проект составила 7 млн ​​евро. Производительность линии – 650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 млн подгузников в месяц.

Демографический кризис также повлиял на рынок детских игрушек. В феврале этого года детские интернет магазины pampik.com и panama.ua прекратили свою деятельность. Вероятными причинами закрытия деятельности магазинов называются трудности работы в условиях военного положения, падение детского рынка и спадающая динамика рождаемости в стране.

"Учитывая это, инвесторы приняли решение прекратить деятельность pampik.com и panama.ua в качестве отдельных проектов. Клиентам, которые сотрудничали с этими интернет-проектами, будет предложено перейти на обслуживание на платформу одного из маркетплейсов", - сообщало издание RAU.ua.

Игроки рынка детских игрушек предположили, что из-за войны в интернет-магазинах, не имеющих офлайн-розницы, объемы продаж сократились более чем на 50%. Потребитель выбирает омниканальный формат, при котором в ритейле можно увидеть товар и проконсультироваться "вживую", а затем заказать через интернет-каналы. Pampik и Panama работали только онлайн, бренды не восстановили показатели после полномасштабного вторжения, и это одна из возможных причин прекращения деятельности.

Delo.ua обратилось к pampik.com и panama.ua за комментарием, но на сегодня издание не получило ответа.

После начала полномасштабной войны рынок игрушек упал, рассказал delo.ua президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников.

Из-за массовой безработицы, мобилизации, роста курса доллара и сокращения зарплат уменьшилась покупательная способность украинцев. Но дети хотят играть и развиваться в любых обстоятельствах – это их естественная потребность. Так что радовать детей родители не перестали, хотя и выбирают другой товар. Павел Овчинников президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT

Он добавил, что перечисленные факторы стагнации экономики приводят к увеличению продаж игрушек в социальных маркетах и дискаунтерах. Покупатели предпочитают бюджетные игрушки, но высокое качество остается приоритетом.

Так, сокращается рынок игрушек для детей от 0 до 3 лет, но активно растет спрос на игрушки для кидалтов – "взрослых детей" от 10-12 лет. По словам Павла, сейчас категория kidult занимает около 20% товаров KIDDISVIT. Также популярны игрушки категории "антистресс".

Директор сети магазинов "Будинок іграшок" Роман Горошко подтвердил тезис коллег о том, что война, миграция женщин с детьми за границу и внутренняя миграция оказывает существенное влияние на отрасль.

Отток населения в сторону западных регионов Украины и Киев значительно изменил структуру спроса. Например, в конце прошлого года мы открыли первый магазин в г. Тернополь, и увидели, что нас посетили наши постоянные клиенты из Запорожья и Одессы. Также, благодаря нашей программе лояльности, мы видим увеличение клиентов с Востока в Киев и Львов. Роман Горошко Директор сети магазинов "Будинок іграшок"

В целом, рынок игрушек в Украине постепенно восстанавливается. Пока не вернулся к показателям 2021 года, но растет. В 2023-м вырос на 20% по отношению к 2022-му. Павел Овчинников подчеркнул, что в этом году прогноз роста рынка будет на уровне 10%, что является оптимистичным показателем.

Однако сокращение рынка все равно чувствуется. Моя рекомендация бизнесу: двигаться в сторону экспорта, искать нетрадиционные каналы сбыта, учить потребности и путь потребителя, удерживать команду и поддерживать ВСУ. Мы, например, глобально развиваемся посредством участия в мировых профильных выставках. Также начали воплощать в жизнь стратегию по разработке собственных торговых марок. Павел Овчинников президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT

Он добавил, что украинским компаниям следует создавать больше креативных продуктов и выводить их не только на внутренний рынок, но и глобальный. Со стороны государства должна быть активная поддержка экспортеров.

Проблема набирает обороты

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник во время выступления на форуме "Моя безбарьерность" рассказал, что в 1992 году численность населения в Украине составляла 52 млн, а уже в начале полномасштабной войны - 37 млн. За год из-за войны и миграции населения в Украине насчитывалось 32 млн человек. По прогнозам Ассоциации, в 2050 году население страны может сократиться до 25 млн, что вдвое меньше, чем в начале независимости Украины. Эти цифры не учитывают данные Крыма и временно оккупированных территорий.

При этом нация в Украине стремительно стареет. Так, каждый 4 человек в Украине имеет возраст более 60 лет.

Еще около 5 млн. человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине, которым сложно в таких условиях обустроить свою жизнь и планировать рождение ребенка. Кроме того, всего из-за войны за границу выехало до 8,7 млн человек. Среди факторов, которые могут повлиять на возвращение украинцев: жилье, работа, социальная инфраструктура.

Украину ждет нехватка людей, нехватка рабочих рук и потребителей. Но одними экономическими факторами мы не сможем вернуть людей и построить страну, где хотим жить. Еще нужно искать смыслы, которые действительно позволят людям видеть наше будущее. Поэтому уже сейчас нужно разрабатывать новую миграционную стратегию, которая поможет вернуть людей. Василий Воскобойник президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

защиту национальных интересов;

приоритет квалифицированной миграции;

определение приоритетных сфер привлечения мигрантов;

привлечение аккредитованных работодателей;

определение четких критериев допуска мигрантов в страну;

предотвращение нелегальной миграции. Новая миграционная политика должна предусматривать (Приховати)

По словам операционного директора многопрофильного МЦ "Лелека" Вадима Зукина есть немало аспектов государственной политики, которые также влияют на рождаемость.

Во-первых, это выплаты на повышение рождаемости. Размер этих выплат не пересматривался с 2014 года, то есть фактически сумма в долларах уменьшилась почти вдвое. В марте в ВР зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить помощь, но пока он остается без рассмотрения.

В то же время, во время мероприятия "Работодатели и будущее человеческого капитала", организованном Европейской бизнес Ассоциацией, первый заместитель Министра социальной политики Украины Дария Марчак отметила, что увеличение суммы выплат при рождении детей не работает, когда речь идет о повышении рождаемости. По ее словам, это может привести к обратному следствию, когда в результате эти дети оказываются в детских домах. Она добавила, что нет одного инструмента, который урегулирует все вопросы, касающиеся демографического кризиса.

Во-вторых, по мнению Зукина, в Украине отсутствуют как массовое явление садики, которые принимали бы детей не с 2-3 лет, а уже с 6 месяцев. Такая практика распространена в Европе, и позволяет родителям быстрее возвращаться на работу. Внедрение такой практики в Украине могло простимулировать людей к увеличению рождаемости даже в текущей ситуации.

Еще один фактор, который следует рассмотреть — это качество предоставления акушерских услуг и доверие к медицинской системе в целом. Часто отрицательный опыт женщины при первых родах сдерживает ее желание заводить ребенка во второй раз.

Агрессивное акушерство до сих пор остается проблемой в некоторых роддомах, до сих пор в некоторых медучреждениях роженицей лишают законного права получить обезболивание. Для понимания: в МЦ "Лелека" показатели применения эпидуральной анестезии при родах достигают 90%. В лучших государственных учреждениях этот показатель едва достигает 35%, а в других больницах он еще меньше. Вадим Зукин операционный директор многопрофильного МЦ "Лелека"

Среди причин могут быть как неосведомленность, так и нежелание врачей применять современные методы анестезии. А страх перед болезненными родами – это тот фактор, который необходимо учитывать, когда речь идет об увеличении рождаемости.

Многие направления, связанные с рождением детей, в Украине до сих пор недостаточно развиты. Например, во всем мире наблюдается тенденция к рождению детей в старшем возрасте (37-39 лет). Поэтому стал популярен метод так называемой социальной заморозки яйцеклеток, чтобы женщина могла забеременеть позже, даже если ее фертильность снизится из-за возраста. В Украине такие услуги почти не предлагают. Более того, украинские онкологи редко предлагают замораживание клеток по медицинским показателям для пациентов перед химиотерапией. То есть в этом направлении стране еще есть куда развиваться.

Следует также учитывать аспект людей, которым необходимо искусственное оплодотворение. Это направление пострадало еще во время пандемии коронавируса и не восстановилось до сих пор, говорит Вадим Зукин. Однако сейчас прогресс в этом направлении: государство объявило о внедрении пакета НСЗУ, который включает лечение бесплодия.

"Есть споры по поводу сумм и условий, пакет пока не дотягивает до рыночного, но он уже на достаточно высоком уровне и это хороший первый шаг в данном направлении", - говорит Зукин.

Следующий момент – это внедрение инклюзивных практик и формирование безбарьерного пространства на государственном уровне. До сих пор во многих городах люди с инвалидностью, а также родители с ребенком в коляске не могут свободно передвигаться по улицам. В более широком смысле: необходимо усиление поддержки семей с детьми таким образом, чтобы наличие ребенка не становилось для них ограничительным фактором.

Политика государства должна быть направлена на создание условий для достойной жизни украинцев в Украине: улучшение социального и имущественного положения, преодоление коррупции. Ведь все это влияет на желание жить и рожать детей в Украине. Вадим Зукин операционный директор многопрофильного МЦ "Лелека"

Президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников добавил, что со стороны государства должны быть активные действия по решению демографической проблемы и созданию условий для повышения рождаемости. Прежде всего – репродуктивная медицина, эффективная комплексная поддержка семей с детьми, развитие доступной инфраструктуры, сочетание отцовства и работы, создание условий, при которых семьи с детьми чувствуют себя финансово, физически и психологически защищенными.

Так в KIDDISVIT мы поддерживаем работающих родителей, создав условия для онлайн и офлайн формата работы, создав детский сад, добавив возможность посещать детского психолога и семейного врача. Все это доступно прямо в офисе компании. Павел Овчинников президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT

По его мнению, невозможно быстро решать эти вопросы, но демографический кризис набирает обороты в условиях войны в стране.

Стратегия государства

В Украине разработана Стратегия демографического развития страны на период до 2040 года, в рамках которой определены цели и задачи, направленные на решение демографических, социальных и гуманитарных проблем, и конкретизируются в государственной демографической политике.

В стратегии определены ключевые проявления негативных демографических тенденций, в частности:

Низкая рождаемость. Высокая преждевременная смертность. Масштабная внешняя миграция. Массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины.

Другие факторы: безопасность, жилье, рынок труда, недостаточное качество условий жизни.



Как отмечают в Минсоцполитики, есть два возможных сценария решения проблемы. Инерционный сценарий предполагает продолжение текущей системы государственной поддержки без дополнительных изменений. Это не повлияет на демографическую ситуацию в краткосрочной перспективе, усугубляя кризис. По оценке Института демографии НАН Украины, численность населения может снизиться до 28,9 млн человек к 2041 году и до 25,2 млн к 2051 году.

Сценарий изменений включает в себя разработку и внедрение новой Стратегии с учетом украинского и международного опыта. Это обеспечит координацию действий всех органов власти для улучшения уровня жизни, возвращения украинцев из-за границы и восстановления населения. Преимущества этого сценария включают минимизацию последствий войны и смягчение демографического кризиса. По этому сценарию численность населения может составить 33,9 млн. человек к 2041 году и 31,6 млн. к 2051 году.

человекоцентричность (высшей ценностью признается жизнь и здоровье человека, обеспечение реализации его прав и свобод);

уважение к выбору каждого человека в сочетании с поощрением желаемого для общества поведения;

гендерное равенство;

эффективность и результативность;



инклюзивность посредством учета интересов всех групп населения;



учет региональных особенностей при принятии решений;



информационная объективность (основание на надежных системах сбора, анализа и мониторинга данных).

Стратегия базируется на следующих основных принципах (Приховати)

В то же время в Минсоцполитики определили стратегические цели:

Стратегическая цель №1. Создание условий для повышения рождаемости, поддержка семьи. Для восстановления численности населения целевой показатель рождаемости должен составлять около 2,2. Стратегическая цель №2. Снижение уровня преждевременной смертности.

Стратегическая цель №3. Обеспечение миграционного прироста населения.

Стратегическая цель №4. Обеспечение оптимального размещения населения на территории Украины.

Стратегическая цель №5. Адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия.

Стратегическая цель №6. Преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей для качественной жизни в Украине.



По запросу delo.ua в Минсоцполитики рассказали, что в настоящее время завершается доработка проекта Стратегии с учетом замечаний и предложений, предоставленных центральными органами исполнительной власти, общественными организациями и другими заинтересованными сторонами. В ближайшее время им будет направлен на согласование проект Стратегии.