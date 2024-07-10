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Демографический кризис набирает обороты: какие есть пути решения проблемы падения рождаемости в Украине
Война обострила все негативные демографические тенденции, уже существовавшие в Украине до начала полномасштабного вторжения. Бизнес, общество и государство ищут разные пути для решения этой проблемы, но преодоление демографических вызовов требует не отдельных точечных мер, а скоординированных комплексных действий. Есть ли пути преодоления демографического кризиса, читайте в материале.
- Рождаемость в Украине стабильно падает
- Как демографический кризис влияет на бизнес
- Проблема набирает обороты
- Стратегия государства
Рождаемость в Украине стабильно падает
Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.
Всего в 2023 году родилось 187 387 детей. Для сравнения: в 2010 – 2013 рождалось около 500 тыс детей в год. Касательно индекса фертильности сейчас в Украине он составляет 0,7. Для сравнения: в Польше – 1,7; в ЕС – 1,3.
Чтобы ситуация с демографией была стабильной, необходимо, чтобы в среднем на 100 женщин рождалось 220 детей. На сегодняшний день в три раза меньше рождается детей в Украине (70 детей на 100 женщин).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Собеседник delo.ua операционный директор многопрофильного медицинского центра "Лелека" Вадим Зукин согласен с общей ситуацией. Так, по его словам, после полномасштабного вторжения количество родов упало вдвое, в общем, как и показатели рождаемости по Киеву.
Как демографический кризис влияет на бизнес
Демографический кризис также влияет на бизнес, в частности, падение рождаемости влияет на отрасли, потребителями которых являются семьи с детьми. Например, в начале июня стало известно, что одна из крупнейших в Украине компания по производству товаров для дома "Биосфера", продала мощности по производству детских подгузников (ТМ Bambik), прогнозируя сокращение рождаемости в Украине. По словам СЕО Андрея Здесенко, компания продала линию по производству из-за сокращения потребительского спроса.
Здесенко подчеркнул, что "Биосфера" не ушла с рынка товаров для детей, но больше не является производителем подгузников. Напомним, что "Биосфера" запустила новую линию по производству подгузников в 2020 году в условиях карантина. Общая сумма инвестиций в проект составила 7 млн евро. Производительность линии – 650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 млн подгузников в месяц.
Демографический кризис также повлиял на рынок детских игрушек. В феврале этого года детские интернет магазины pampik.com и panama.ua прекратили свою деятельность. Вероятными причинами закрытия деятельности магазинов называются трудности работы в условиях военного положения, падение детского рынка и спадающая динамика рождаемости в стране.
"Учитывая это, инвесторы приняли решение прекратить деятельность pampik.com и panama.ua в качестве отдельных проектов. Клиентам, которые сотрудничали с этими интернет-проектами, будет предложено перейти на обслуживание на платформу одного из маркетплейсов", - сообщало издание RAU.ua.
Игроки рынка детских игрушек предположили, что из-за войны в интернет-магазинах, не имеющих офлайн-розницы, объемы продаж сократились более чем на 50%. Потребитель выбирает омниканальный формат, при котором в ритейле можно увидеть товар и проконсультироваться "вживую", а затем заказать через интернет-каналы. Pampik и Panama работали только онлайн, бренды не восстановили показатели после полномасштабного вторжения, и это одна из возможных причин прекращения деятельности.
Delo.ua обратилось к pampik.com и panama.ua за комментарием, но на сегодня издание не получило ответа.
После начала полномасштабной войны рынок игрушек упал, рассказал delo.ua президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников.
Он добавил, что перечисленные факторы стагнации экономики приводят к увеличению продаж игрушек в социальных маркетах и дискаунтерах. Покупатели предпочитают бюджетные игрушки, но высокое качество остается приоритетом.
Так, сокращается рынок игрушек для детей от 0 до 3 лет, но активно растет спрос на игрушки для кидалтов – "взрослых детей" от 10-12 лет. По словам Павла, сейчас категория kidult занимает около 20% товаров KIDDISVIT. Также популярны игрушки категории "антистресс".
Директор сети магазинов "Будинок іграшок" Роман Горошко подтвердил тезис коллег о том, что война, миграция женщин с детьми за границу и внутренняя миграция оказывает существенное влияние на отрасль.
В целом, рынок игрушек в Украине постепенно восстанавливается. Пока не вернулся к показателям 2021 года, но растет. В 2023-м вырос на 20% по отношению к 2022-му. Павел Овчинников подчеркнул, что в этом году прогноз роста рынка будет на уровне 10%, что является оптимистичным показателем.
Он добавил, что украинским компаниям следует создавать больше креативных продуктов и выводить их не только на внутренний рынок, но и глобальный. Со стороны государства должна быть активная поддержка экспортеров.
Проблема набирает обороты
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник во время выступления на форуме "Моя безбарьерность" рассказал, что в 1992 году численность населения в Украине составляла 52 млн, а уже в начале полномасштабной войны - 37 млн. За год из-за войны и миграции населения в Украине насчитывалось 32 млн человек. По прогнозам Ассоциации, в 2050 году население страны может сократиться до 25 млн, что вдвое меньше, чем в начале независимости Украины. Эти цифры не учитывают данные Крыма и временно оккупированных территорий.
При этом нация в Украине стремительно стареет. Так, каждый 4 человек в Украине имеет возраст более 60 лет.
Еще около 5 млн. человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине, которым сложно в таких условиях обустроить свою жизнь и планировать рождение ребенка. Кроме того, всего из-за войны за границу выехало до 8,7 млн человек. Среди факторов, которые могут повлиять на возвращение украинцев: жилье, работа, социальная инфраструктура.
- защиту национальных интересов;
- приоритет квалифицированной миграции;
- определение приоритетных сфер привлечения мигрантов;
- привлечение аккредитованных работодателей;
- определение четких критериев допуска мигрантов в страну;
- предотвращение нелегальной миграции.
По словам операционного директора многопрофильного МЦ "Лелека" Вадима Зукина есть немало аспектов государственной политики, которые также влияют на рождаемость.
Во-первых, это выплаты на повышение рождаемости. Размер этих выплат не пересматривался с 2014 года, то есть фактически сумма в долларах уменьшилась почти вдвое. В марте в ВР зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить помощь, но пока он остается без рассмотрения.
В то же время, во время мероприятия "Работодатели и будущее человеческого капитала", организованном Европейской бизнес Ассоциацией, первый заместитель Министра социальной политики Украины Дария Марчак отметила, что увеличение суммы выплат при рождении детей не работает, когда речь идет о повышении рождаемости. По ее словам, это может привести к обратному следствию, когда в результате эти дети оказываются в детских домах. Она добавила, что нет одного инструмента, который урегулирует все вопросы, касающиеся демографического кризиса.
Во-вторых, по мнению Зукина, в Украине отсутствуют как массовое явление садики, которые принимали бы детей не с 2-3 лет, а уже с 6 месяцев. Такая практика распространена в Европе, и позволяет родителям быстрее возвращаться на работу. Внедрение такой практики в Украине могло простимулировать людей к увеличению рождаемости даже в текущей ситуации.
Еще один фактор, который следует рассмотреть — это качество предоставления акушерских услуг и доверие к медицинской системе в целом. Часто отрицательный опыт женщины при первых родах сдерживает ее желание заводить ребенка во второй раз.
Среди причин могут быть как неосведомленность, так и нежелание врачей применять современные методы анестезии. А страх перед болезненными родами – это тот фактор, который необходимо учитывать, когда речь идет об увеличении рождаемости.
Многие направления, связанные с рождением детей, в Украине до сих пор недостаточно развиты. Например, во всем мире наблюдается тенденция к рождению детей в старшем возрасте (37-39 лет). Поэтому стал популярен метод так называемой социальной заморозки яйцеклеток, чтобы женщина могла забеременеть позже, даже если ее фертильность снизится из-за возраста. В Украине такие услуги почти не предлагают. Более того, украинские онкологи редко предлагают замораживание клеток по медицинским показателям для пациентов перед химиотерапией. То есть в этом направлении стране еще есть куда развиваться.
Следует также учитывать аспект людей, которым необходимо искусственное оплодотворение. Это направление пострадало еще во время пандемии коронавируса и не восстановилось до сих пор, говорит Вадим Зукин. Однако сейчас прогресс в этом направлении: государство объявило о внедрении пакета НСЗУ, который включает лечение бесплодия.
"Есть споры по поводу сумм и условий, пакет пока не дотягивает до рыночного, но он уже на достаточно высоком уровне и это хороший первый шаг в данном направлении", - говорит Зукин.
Следующий момент – это внедрение инклюзивных практик и формирование безбарьерного пространства на государственном уровне. До сих пор во многих городах люди с инвалидностью, а также родители с ребенком в коляске не могут свободно передвигаться по улицам. В более широком смысле: необходимо усиление поддержки семей с детьми таким образом, чтобы наличие ребенка не становилось для них ограничительным фактором.
Президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников добавил, что со стороны государства должны быть активные действия по решению демографической проблемы и созданию условий для повышения рождаемости. Прежде всего – репродуктивная медицина, эффективная комплексная поддержка семей с детьми, развитие доступной инфраструктуры, сочетание отцовства и работы, создание условий, при которых семьи с детьми чувствуют себя финансово, физически и психологически защищенными.
По его мнению, невозможно быстро решать эти вопросы, но демографический кризис набирает обороты в условиях войны в стране.
Стратегия государства
В Украине разработана Стратегия демографического развития страны на период до 2040 года, в рамках которой определены цели и задачи, направленные на решение демографических, социальных и гуманитарных проблем, и конкретизируются в государственной демографической политике.
В стратегии определены ключевые проявления негативных демографических тенденций, в частности:
- Низкая рождаемость.
- Высокая преждевременная смертность.
- Масштабная внешняя миграция.
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Массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины.
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Другие факторы: безопасность, жилье, рынок труда, недостаточное качество условий жизни.
Как отмечают в Минсоцполитики, есть два возможных сценария решения проблемы. Инерционный сценарий предполагает продолжение текущей системы государственной поддержки без дополнительных изменений. Это не повлияет на демографическую ситуацию в краткосрочной перспективе, усугубляя кризис. По оценке Института демографии НАН Украины, численность населения может снизиться до 28,9 млн человек к 2041 году и до 25,2 млн к 2051 году.
Сценарий изменений включает в себя разработку и внедрение новой Стратегии с учетом украинского и международного опыта. Это обеспечит координацию действий всех органов власти для улучшения уровня жизни, возвращения украинцев из-за границы и восстановления населения. Преимущества этого сценария включают минимизацию последствий войны и смягчение демографического кризиса. По этому сценарию численность населения может составить 33,9 млн. человек к 2041 году и 31,6 млн. к 2051 году.
- человекоцентричность (высшей ценностью признается жизнь и здоровье человека, обеспечение реализации его прав и свобод);
- уважение к выбору каждого человека в сочетании с поощрением желаемого для общества поведения;
- гендерное равенство;
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эффективность и результативность;
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инклюзивность посредством учета интересов всех групп населения;
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учет региональных особенностей при принятии решений;
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информационная объективность (основание на надежных системах сбора, анализа и мониторинга данных).
В то же время в Минсоцполитики определили стратегические цели:
- Стратегическая цель №1. Создание условий для повышения рождаемости, поддержка семьи. Для восстановления численности населения целевой показатель рождаемости должен составлять около 2,2.
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Стратегическая цель №2. Снижение уровня преждевременной смертности.
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Стратегическая цель №3. Обеспечение миграционного прироста населения.
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Стратегическая цель №4. Обеспечение оптимального размещения населения на территории Украины.
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Стратегическая цель №5. Адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия.
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Стратегическая цель №6. Преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей для качественной жизни в Украине.
По запросу delo.ua в Минсоцполитики рассказали, что в настоящее время завершается доработка проекта Стратегии с учетом замечаний и предложений, предоставленных центральными органами исполнительной власти, общественными организациями и другими заинтересованными сторонами. В ближайшее время им будет направлен на согласование проект Стратегии.
"Что касается внедрения Стратегии, то сейчас формируется проект плана мероприятий по реализации Стратегии демографического развития на 2024-2026 годы", - говорят в Минсоцполитики.