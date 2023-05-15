В Украине 70 тыс детей-сирот и нужно, чтобы их усыновили украинские семьи – бизнесмен

В Украине после войны придется восстанавливать еще и украинские семьи, а государство должно работать над этим уже сейчас. Сейчас 70 тысяч детей-сирот ищут заботливую семью и нужно, чтобы их усыновили украинские семьи.

Об этом заявил украинский бизнесмен, совладелец сети магазинов EVA и Varus Руслан Шостак.

"В официальный День семьи, считаю, справедливо заметить, что восстанавливать придется еще и украинские семьи. Сколько война разрушила семей? Думаю, что официальных данных еще нет, как и официальных разводов. Все эти цифры появятся после войны. Сейчас мы можем себе представить масштаб будущей проблемы. Уже известно, что 25-30% украинцев являются переселенцами внутри страны или переехали в ЕС и другие страны. 8 из 10 переселенцев — женщины. Сколько из них вернется?", - отметил он.

Фото: Facebook-страница Руслана Шостака.

Бизнесмен подчеркнул, что основными факторами сокращения населения в Украине сегодня являются низкая рождаемость, высокий уровень смертности и высокий уровень эмиграции.

"Ученые из Объединенного исследовательского центра (JRC) подсчитали, что к 2052 году страна может потерять более трети своего населения. Они видят 4 сценария развития Украины. В наиболее пессимистическом сценарии, предусматривающем затяжную войну и небольшое количество украинских граждан, которые возвращаются после войны, результаты прогнозируют сокращение населения на 31% к 2052 году", - сообщил Руслан Шостак.

По его словам, даже в оптимистическом сценарии, по которому Украина быстро восстанавливается после войны и становится страной с большей внутренней, чем внешней миграцией, результаты прогнозируют сокращение населения на 21%.

"Так оно будет или нет, трудно сказать. Но то, что семьи как основу украинского общества нужно будет восстанавливать — это факт. Государство и частные инициативы должны работать над этим не в будущем, а уже сейчас. Ведь есть еще одна страшная цифра - в Украине более 70 тысяч детей-сирот, которые ищут любящую и заботливую семью", - отметил бизнесмен.

Руслан Шостак подчеркнул, что именно украинские семьи должны стать основой для будущего целого поколения украинцев.

"С Днем семьи, дорогие друзья, и пусть у каждого украинца-сироты будут любящие мама и папа, и не сбудется ни один прогноз международных исследователей. Потому что мы сознательно подойдем к вопросу будущего Украины. Жены и дети вернутся домой. Семьи будут крепкими, и каждый захочет реализовать законное право ребенка на семью, любовь и заботу. Ведь, как известно, чужих детей не бывает", - добавил он.