В Україні 70 тис дітей-сиріт і потрібно, щоб їх усиновили українські сім'ї - бізнесмен

В Україні після війни доведеться відновлювати ще й українські сім'ї, а держава має працювати над цим вже зараз. Наразі 70 тисяч дітей-сиріт шукають турботливу родину і потрібно, щоб їх усиновили саме українські сім'ї.

Про це заявив український бізнесмен, співвласник мережі магазинів EVA і Varus Руслан Шостак.

"В офіційний День сім'ї, вважаю, справедливо зауважити, що відновлювати доведеться ще й українські сім'ї. Скільки війна зруйнувала сімей? Думаю, що офіційних даних ще немає, як і офіційних розлучень. Усі ці цифри з'являться після війни. Зараз ми можемо собі лише уявити масштаб майбутньої проблеми. Вже відомо, що 25-30% українців є переселенцями всередині країни або переїхали до ЄС та інших країн. 8 із 10 переселенців — жінки. Скільки з них повернеться?", - зазначив він.

Фото: Facebook-сторінка Руслана Шостака.

Бізнесмен наголосив, що основними чинниками скорочення населення в Україні сьогодні є низька народжуваність, високий рівень смертності та високий рівень еміграції.

"Вчені з Об'єднаного дослідницького центру (JRC) підрахували, що до 2052 року країна може втратити понад третину свого населення. Вони бачать 4 сценарії розвитку України. У найбільш песимістичному сценарії, який передбачає затяжну війну та невелику кількість українських громадян, які повертаються після війни, результати прогнозують скорочення населення на 31% до 2052 року", - повідомив Руслан Шостак.

За його словами, навіть в оптимістичному сценарії, за яким Україна швидко відновлюється після війни і стає країною з більшою внутрішньою, ніж зовнішньою міграцією, результати прогнозують скорочення населення на 21%.

"Так воно буде чи ні, важко сказати. Але те, що сім'ї, як основу українського суспільства, потрібно буде відновлювати — це факт. Держава та приватні ініціативи мають працювати над цим не в майбутньому, а вже зараз. Адже є ще одна страшна цифра — в Україні понад 70 тисяч дітей-сиріт, які шукають люблячу та турботливу родину", - зазначив бізнесмен.

Руслан Шостак наголосив, що саме українські родини мають стати основою майбутнього цілого покоління українців.

"З Днем сім'ї, дорогі друзі, і нехай у кожного українця-сироти будуть люблячі мама й тато, і не справдиться жоден прогноз міжнародних дослідників. Тому що ми свідомо підійдемо до питання майбутнього України. Дружини і діти повернуться додому. Сім'ї будуть міцними, і кожен захоче реалізувати законне право дитини на сім'ю, любов і турботу. Адже, як відомо, чужих дітей не буває", - додав він.