Из-за демографического кризиса известная компания продала мощности по производству подгузников в Украине

Корпорация "Биосфера", одна из самых крупных в Украине на рынке товаров для дома, продала мощности по производству детских подгузников (ТМ Bambik), прогнозируя сокращение рождаемости в Украине.

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Об этом сообщил СЕО компании Андрей Здесенко на Business Breakfast от "Forbes Украина", пишет "Интерфакс-Украина".

"Биосфера" не ушла с рынка товаров для детей

"Мы продали линию по производству, поскольку видим, как сократилась наша аудитория. Мы прогнозируем, к сожалению, значительное уменьшение рождаемости детей, и потому мы приняли решение", - заметил Здесенко.

Он уточнил, что производственные линии были проданы дружественной украинской компании – конкуренту и партнеру "Биосферы" из Тернополя. Биосфера остается дистрибьютором продукции.

Мы приняли решение в таких условиях продать линию дружественной компании. Они сконцентрировали у себя в Тернополе производство. Производят для нас по той модели, по которой мы производили для них. Поэтому мы продали оборудование, но, по сути, остаемся игроком на рынке подгузников. Они нам производят по очень агрессивным ценам, по трансферным ценам..." – рассказал СЕО "Биосферы".

Здесенко подчеркнул, что "Биосфера" не ушла с рынка товаров для детей, но больше не является производителем подгузников.

Он также отметил, что компания сосредоточилась на производстве чая.

"Вместо подгузников мы производим чай, и инвестиции в производство равны инвестициям в подгузники", - подчеркнул Здесенко.

Самое современное в Украине производство подгузников

Биосфера запустила новую линию по производству подгузников в 2020 году в условиях карантина.

Линия была приобретена у итальянской компании ANDRITZ DIATEC srl

Общая сумма инвестиций в проект составила 7 млн ​​евро. Производительность линии – 650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 000 000 подгузников в месяц.

О компании "Биосфера"

Корпорация "Биосфера" работает в Украине более 20 лет. Его продукция представлена на рынках 30 стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле – более 2 тыс. наименований под 13 торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit.

Мощности компании представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях, а также логистическими комплексами площадью 30 тыс. кв. м. Совместно с французским Groupe Lemoine "Биосфера" также владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции площадью 8,5 тыс. кв. м.

Корпорация "Биосфера" в первые дни войны завершила все бизнес-отношения на рынках РФ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины дал "Биосфере" разрешение на покупку более 50% в капитале производителя товаров для дома и гигиены "Сервис О".