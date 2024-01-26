В Минюсте рассказали, сколько младенцев и новых семей появилось в 2023 году

За 2023 год в Украине родилось более 187 тысяч младенцев. Больше всего детей появилось на свет в столице и Львовской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Сколько младенцев родилось

По данным ведомства, в прошлом году в Украине родилось 187,387 млн детей. Больше всего новорожденных было у:

городе Киеве - 19 979

Львовской области – 16 638

Днепропетровской области -14 433

Одесской области – 13 736

Киевской области 10 820

Ровенской области - 9542

Закарпатье - 9450

Как сократилась рождаемость в Украине с начала войны

По данным "Опендатабот", показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года - примерно на 7% в год.

В 2022 году в Украине родилось 209 393 младенца, а в довоенном 2021 году на свет появилось 277 793 новых украинцев.

Как прогнозировала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

“Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.

Браки и развод

В Минюсте сообщают, что в 2023 году было зарегистрировано 186 051 брак.

Лидерами по количеству вновь семей были:

город Киев (21 802),

Днепропетровская область (18 816) ,

Одесская (13 740),

Киевская (11 712),

Львовская (10 983)

Харьковская (10977) области.

Разорвать же отношения решили в 8 раз меньше пар – 24 108.

Заметим, что за 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в Украине количество зарегистрированных браков сократилось на 17%. Число разводов при этом выросло на треть. Киев лидирует по количеству разводов с показателем 1 678 актов за полгода, что составляет шестую часть всех разводов в стране.

Источник фото: ua.depositphotos.com