Количество украинцев, которые хотели жениться, уменьшилось за первое полугодие 2023 года: какая статистика разводов

За 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в Украине количество зарегистрированных браков сократилось на 17%. Число разводов выросло на треть.

Об этом сообщил сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

За первое полугодие в стране зарегистрировали 86 028 браков, тогда как за 6 месяцев 2022 года - 103 903. Нынешний показатель соответствует 2021 году, когда за первые полгода образовалось 85 960 новых семей.

Данные: Opendatabot

Где в Украине женятся реже всего

В этом году к 2022 году существенное уменьшение количества регистраций браков наблюдается в Запорожской (-36%), Тернопольской (-32%) и Днепропетровской (-34%) областях. Последняя в прошлом году была безоговорочным лидером по количеству новых семей.

В Киеве за полгода зарегистрировали 9292 брака, что на 5% меньше до показателей 2022 и 2021 годов (9 749 и 9 757 соответственно). Второе и третье место по наименьшему количеству регистраций занимают Днепропетровская (8660) и Одесская (6693) области соответственно.

Данные: Opendatabot

Развод в Украине — в каких регионах чаще всего расторгают брак

Киев лидирует по количеству разводов с показателем 1678 актов за полгода, что составляет шестую часть от всех разводов в стране. По сравнению с первым полугодием 2022 года количество выросло почти вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2021 года — на 14%.

В Днепропетровской области количество разводов выросло почти на треть — 1 248 разорванных браков, но это на 14% меньше, чем было в соответствующий период 2021 года. В Харьковской, Тернопольской и Николаевской областях количество разводов выросло в 1,6 раза.

В то же время, например, в Черновицкой области год к году количество разводов сокращаетесь: 2021 - 187 разводов, 2022 - 117, 2023 - 105.

Данные: Opendatabot

Напомним, что в "Дії" заработала услуга, позволяющая подать заявление о браке. За два месяца более 7 300 пар успешно подали заявление через портал. Пожениться также можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.

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