"Свадебный бум": сколько пар расписали военные командиры на фронте

Начало полномасштабной войны обострило чувства и стало причиной "свадебного бума" в 2022 году. В прошлом году браков в стране увеличилось на 4%, а 2267 пар "расписали" военные командиры за год великой войны.

Об этом сообщает Опендатабот.

Аналитики напоминают, что кроме обычных регистраций в ЗАГСе, в военное время засвидетельствовать любовь и брак имеют право командиры непосредственно на фронте.

Согласно постановлению Кабмина №213 по заявлению командира влюбленные могут жениться как непосредственно на передовой, так и по видеосвязи или даже без присутствия одного или обоих молодоженов.

Такая возможность на время военного положения доступна для пар, где хотя бы один из молодых является военнослужащим любого образованного в соответствии с законами Украины военного формирования (например, ВСУ, ТрО и т.п.), Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или медицинским работником.

"В общей сложности за год с начала великой войны командирами было зарегистрировано 2 267 союзов. Половина от общего количества таких браков состоялась в первые месяцы большой войны весной — 1 338. Пик вновь созданных таким образом семей за месяц приходится на май — тогда по заявлениям командиров поженились 385 пар. Это 17% от общего количества браков, удостоверенных командирами за год", - отмечают аналитики.

С середины лета количество браков на передовой уменьшилось — в среднем, осенью и зимой за месяц женилось 84 пары.

Напомним, заявление о регистрации брака теперь можно подать менее чем за 15 минут онлайн на портале "Дія".