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"Свадебный бум": сколько пар расписали военные командиры на фронте
Начало полномасштабной войны обострило чувства и стало причиной "свадебного бума" в 2022 году. В прошлом году браков в стране увеличилось на 4%, а 2267 пар "расписали" военные командиры за год великой войны.
Об этом сообщает Опендатабот.
Аналитики напоминают, что кроме обычных регистраций в ЗАГСе, в военное время засвидетельствовать любовь и брак имеют право командиры непосредственно на фронте.
Согласно постановлению Кабмина №213 по заявлению командира влюбленные могут жениться как непосредственно на передовой, так и по видеосвязи или даже без присутствия одного или обоих молодоженов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Такая возможность на время военного положения доступна для пар, где хотя бы один из молодых является военнослужащим любого образованного в соответствии с законами Украины военного формирования (например, ВСУ, ТрО и т.п.), Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или медицинским работником.
"В общей сложности за год с начала великой войны командирами было зарегистрировано 2 267 союзов. Половина от общего количества таких браков состоялась в первые месяцы большой войны весной — 1 338. Пик вновь созданных таким образом семей за месяц приходится на май — тогда по заявлениям командиров поженились 385 пар. Это 17% от общего количества браков, удостоверенных командирами за год", - отмечают аналитики.
С середины лета количество браков на передовой уменьшилось — в среднем, осенью и зимой за месяц женилось 84 пары.
Напомним, заявление о регистрации брака теперь можно подать менее чем за 15 минут онлайн на портале "Дія".