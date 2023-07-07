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Общество
Дата публикации

Большая часть от женщин. Сколько украинцев подали заявления о браке через "Дію"

заявление о регистрации брака, дія
Фото: портал "Дії"

В "Дії" более четырех месяцев работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. За это время более 7300 пар успешно подали заявление через портал.

Об этом сообщила пресс-служба разработчиков "Дії".

Согласно статистическим данным, 52% заявлений подают женщины. Половина пар выбирают полный обряд регистрации брака, вторая половина - без торжеств.

Больше всего заявлений о браке через "Дію" украинцы подают для регистрации в Киеве.

"Цифровизируем любовь, чтобы вы проводили время друг с другом, а не с госслужащими", - добавили разработчики.

Напомним, что Минцифры сообщила о возможности подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії" в конце февраля.

Как подать заявление о государственной регистрации брака через "Дію"

  1. Авторизоваться на портале "Дія";
  2. Пройти по маршруту "Услуги – Семья – Заявление о браке";
  3. Заполнить заявление и выбрать детали церемонии;
  4. Уплатить административный сбор и подписать электронной подписью;
  5. Партнер получит ссылку на заявление по электронной почте и должен подписать его.
Автор:
Вита Молодан