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Большая часть от женщин. Сколько украинцев подали заявления о браке через "Дію"
В "Дії" более четырех месяцев работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. За это время более 7300 пар успешно подали заявление через портал.
Об этом сообщила пресс-служба разработчиков "Дії".
Согласно статистическим данным, 52% заявлений подают женщины. Половина пар выбирают полный обряд регистрации брака, вторая половина - без торжеств.
Больше всего заявлений о браке через "Дію" украинцы подают для регистрации в Киеве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Цифровизируем любовь, чтобы вы проводили время друг с другом, а не с госслужащими", - добавили разработчики.
Напомним, что Минцифры сообщила о возможности подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії" в конце февраля.
Как подать заявление о государственной регистрации брака через "Дію"
- Авторизоваться на портале "Дія";
- Пройти по маршруту "Услуги – Семья – Заявление о браке";
- Заполнить заявление и выбрать детали церемонии;
- Уплатить административный сбор и подписать электронной подписью;
- Партнер получит ссылку на заявление по электронной почте и должен подписать его.