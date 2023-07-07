АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Більша частина від жінок. Скільки українців подали заяви про шлюб через "Дію"

заява про реєстрацію шлюбу, дія
Фото: портал "Дії"

В "Дії" більше чотирьох місяців працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. За цей час понад 7 300 пар успішно подали заяву через портал. 

Про це повідомила пресслужба розробників "Дії".

Згідно з статистичними даними, 52% заяв подають жінки. Половина пар вибирають повний обряд реєстрації шлюбу, друга половина — одруження без урочистостей.

Найбільше заяв про шлюб через "Дію" українці подають для реєстрації у Києві.

"Цифровізуємо кохання, щоб ви проводили час одне з одним, а не з держслужбовцями", — додали розробники.

Нагадаємо, що Мінцифри повідомило про можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" наприкінці лютого.

Як подати заяву про державну реєстрацію шлюбу через "Дію"

  1. Авторизуватися на порталі "Дія";
  2. Пройти за маршрутом "Послуги - Сім’я - Заява про шлюб";
  3. Заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;
  4. Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом;
  5. Партнер отримає посилання на заяву електронною поштою та має підписати її.
Автор:
Віта Молодан