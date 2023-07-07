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Більша частина від жінок. Скільки українців подали заяви про шлюб через "Дію"
В "Дії" більше чотирьох місяців працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. За цей час понад 7 300 пар успішно подали заяву через портал.
Про це повідомила пресслужба розробників "Дії".
Згідно з статистичними даними, 52% заяв подають жінки. Половина пар вибирають повний обряд реєстрації шлюбу, друга половина — одруження без урочистостей.
Найбільше заяв про шлюб через "Дію" українці подають для реєстрації у Києві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Цифровізуємо кохання, щоб ви проводили час одне з одним, а не з держслужбовцями", — додали розробники.
Нагадаємо, що Мінцифри повідомило про можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" наприкінці лютого.
Як подати заяву про державну реєстрацію шлюбу через "Дію"
- Авторизуватися на порталі "Дія";
- Пройти за маршрутом "Послуги - Сім’я - Заява про шлюб";
- Заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;
- Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом;
- Партнер отримає посилання на заяву електронною поштою та має підписати її.