Більша частина від жінок. Скільки українців подали заяви про шлюб через "Дію"

В "Дії" більше чотирьох місяців працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. За цей час понад 7 300 пар успішно подали заяву через портал.

Про це повідомила пресслужба розробників "Дії".

Згідно з статистичними даними, 52% заяв подають жінки. Половина пар вибирають повний обряд реєстрації шлюбу, друга половина — одруження без урочистостей.

Найбільше заяв про шлюб через "Дію" українці подають для реєстрації у Києві.

"Цифровізуємо кохання, щоб ви проводили час одне з одним, а не з держслужбовцями", — додали розробники.

Нагадаємо, що Мінцифри повідомило про можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" наприкінці лютого.

Як подати заяву про державну реєстрацію шлюбу через "Дію"