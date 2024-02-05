Корпорация "Биосфера" объявила о планах по приобретению производителя товаров для дома и гигиены "Сервис Про"

Антимонопольный комитет Украины дал "Биосфере" разрешение на покупку более 50% в капитале ООО "Сервис Про", передает пресс-служба АМКУ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Как свидетельствуют данные сервиса YouControl, конечным бенефициарным владельцем ООО "Сервис Про" с уставным капиталом 1,9 млн грн является Татьяна Короташ. В 2022 году предприятие сократило выручку на 33,9% - до 2 млрд 14,02 млн грн, а его чистый убыток составил 21,60 млн грн по сравнению со 103,87 млн грн чистой прибыли годом ранее. Активы ООО на конец 2022 года составили 1,18 млрд грн.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно отчету за 2020 год выручка "Сервис Про" составила 2 млрд 712,20 млн грн, а чистая прибыль – 153,78 млн грн. ООО называло себя самым крупным дистрибьютором товаров для дома и гигиены в Украине, работая по трем основным направлениям: товары для дома, товары личной гигиены и товары для профессионального использования. Вместе с тем в ассортименте предприятия насчитывалось около 1000 наименований товаров – они реализовывались как на территории Украины, так и экспортировались в 30 стран мира.

Кроме того, компания планировала стать крупнейшим в Европе производителем товаров в этом сегменте, а в ближайшие 5 лет – выйти на рынки Северной и Южной Америки.

Справка

Корпорация "Биосфера" ведет свою деятельность в Украине более 25 лет. Ее основателем и СЕО является Андрей Здесенко. Самые известные торговые марки – "Фрекен БОК", Novita, Selpak, Smile и другие. Мощности компании представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях, открытым производством в Тернополе, а также логистическими комплексами площадью 30 тыс. кв. м.

Добавим, что совместно с французской компанией Groupe Lemoine "Биосфера" также владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции площадью 8,5 тыс. кв. м, а в 2022-м – приобрела австрийскую торговую марку Alufix.