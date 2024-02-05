Корпорація "Біосфера" оголосила про плани по придбанню виробника товарів для дому та гігієни "Сервіс Про"

Антимонопольний комітет України надав "Біосфері" дозвіл на купівлю понад 50% у капіталі ТОВ "Сервіс Про", передає пресслужба АМКУ.

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Як свідчать дані сервісу YouControl, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Сервіс Про" зі статутним капіталом 1,9 млн грн є Тетяна Короташ. У 2022 році підприємство скоротило виручку на 33,9% - до 2 млрд 14,02 млн грн, а його чистий збиток становив 21,60 млн грн порівняно зі 103,87 млн грн чистого прибутку роком раніше. Активи ТОВ на кінець 2022 року становили 1,18 млрд грн.

Як передає "Інтерфакс-Україна", згідно за звітом за 2020 рік виручка "Сервіс Про" становила 2 млрд 712,20 млн грн, а чистий прибуток - 153,78 млн грн. ТОВ називало себе найбільшим дистриб'ютором товарів для дому та гігієни в Україні, працюючи за трьома основними напрямками: товари для дому, товари особистої гігієни і товари для професійного використання. Разом з тим, в асортименті підприємства налічувалося близько 1000 найменувань товарів – вони реалізовувалися як на території України, так і експортувались в 30 країн світу.

Крім того, компанія планувала стати найбільшим у Європі виробників товарів в цьому сегменті, а у найближчі 5 років - вийти на ринки Північної та Південної Америки.

Довідка

Корпорація "Біосфера" веде свою діяльність в Україні вже понад 25 років. Її засновником і СЕО є Андрій Здесенко. Найвідоміші торговельні марки - "Фрекен БОК", Novita, Selpak, Smile та інші. Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, відкритим виробництвом у Тернополі, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м.

Додамо, що спільно із французькою компанією Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м, а у 2022-му – придбала австрійську торговельну марку Alufix.