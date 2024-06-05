Через демографічну кризу відома компанія продала потужності з виробництва підгузків в Україні

Корпорація "Біосфера", одна з найбільших в Україні на ринку товарів для дому, продала потужності з виробництва дитячих підгузків (ТМ Bambik), прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні.

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Про це повідомив СЕО компанії Андрій Здесенко на Business Breakfast від "Forbes Україна", пише "Інтерфакс-Україна".

"Біосфера" не пішла з ринку товарів для дітей

"Ми продали лінію з виробництва, оскільки бачимо, як скоротилася наша аудиторія. Ми прогнозуємо, на жаль, значне зменшення народжуваності діток, і тому ми прийняли рішення", - зауважив Здесенко.

Він уточнив, що виробничі лінії було продано дружній українській компанії - конкуренту і партнеру "Біосфери" з Тернополя. "Біосфера" залишається дистриб'ютором продукції.

"Ми прийняли рішення в таких умовах продати лінію дружній компанії. Вони сконцентрували у себе в Тернополі виробництво. Виробляють для нас за тією моделлю, за якою ми виробляли для них. Тому ми продали обладнання, але, по суті, залишаємося гравцем на ринку підгузків. Вони нам виробляють за дуже агресивними цінами, за трансферними цінами..." - розповів СЕО "Біосфери".

Здесенко підкреслив, що "Біосфера" не пішла з ринку товарів для дітей, але більше не є виробником підгузків.

Він також зазначив, що компанія зосередилася на виробництві чаю.

"Замість підгузків ми виробляємо чай, і інвестиції у виробництво дорівнюють інвестиціям у підгузки", - наголосив Здесенко.

Найсучасніше в Україні виробництво підгузків

«Біосфера» запустила нову лінію з виробництва підгузків у 2020 році в умовах карантину.

Лінія була придбана в італійської компанії ANDRITZ DIATEC s.r.l.

Загальна сума інвестицій в проект склала 7 млн ​​євро. Продуктивність лінії - 650 підгузків у хвилину, повна потужність заводу — на рівні 18 000 000 підгузків на місяць.

Про компанію "Біосфера"

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі - понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Корпорація "Біосфера" в перші дні війни завершила всі бізнес-відносини на ринках РФ і Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України надав "Біосфері" дозвіл на купівлю понад 50% у капіталі виробника товарів для дому та гігієни "Сервіс Про".