64% украинцев оценивают экономическую ситуацию как плохую, но улучшили оценку своего благосостояния - опрос

Украинцы выражают скептицизм по поводу экономической ситуации в стране. В июне 2024 года 64% опрошенных оценили экономическую ситуацию как "очень плохую" или "достаточно плохую", тогда как только 3% считают ее "хорошей" или "очень хорошей". 30% респондентов оценивают ситуацию как "неплохую и недобрую".

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Об этом говорится в опросе, проведенном Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года.

Эти показатели почти не изменились по сравнению с декабрем 2023 г., когда соответствующие цифры составляли 66,5%, 3% и 27%.

Удовлетворенность жизнью

Уровень удовлетворенности жизнью также варьируется в зависимости от региона и возраста опрошенных. Самый высокий уровень удовлетворенности зафиксирован в Западном регионе (5,5 балла), а самый низкий – в Южном регионе (3,9 балла). В Восточном и Центральном регионах этот показатель составляет соответственно 4,4 и 4,7 балла.

Удовлетворенность жизнью снижается с возрастом: от 5,7 баллов среди молодежи до 4,1 баллов среди пожилых людей. Респонденты с более высоким уровнем благосостояния проявляют большую удовлетворенность жизнью, которая варьируется от 3,9 балла среди тех, кому не хватает денег на еду, до 6,1 балла среди обеспеченных.

Оценка материального благополучия

Уровень благосостояния собственных семей граждане оценивают несколько лучше, чем общую экономическую ситуацию. Однако оценка материального благополучия семей свидетельствует об увеличении доли граждан, едва сводящих концы с концами (с 9% в июне 2021 года до 13% в июне 2024 года). В то же время, уменьшилась доля тех, кто отвечает, что им хватает на жизнь, но приобретение вещей длительного потребления вызывает трудности (с 44% до 38,5%).

Большинство респондентов (51,4%) считают, что уровень благосостояния их семей не изменится в ближайшем будущем. Это свидетельствует об определенной стабильности ожиданий значительной части населения.

В то же время достаточно большая доля опрошенных (27,8%) прогнозирует ухудшение своего материального положения. Это почти втрое больше, чем ожидающих улучшения (6,9%).

Лишь небольшая часть респондентов (6,9%) оптимистично смотрит в будущее и надеется на улучшение благосостояния своей семьи.

Следует отметить, что значительная доля опрошенных (13,9%) затруднилась с ответом, что может свидетельствовать о неуверенности в будущем или сложности оценки экономической ситуации.

Экономические ожидания

Экономические ожидания украинцев по среднесрочной перспективе значительно изменились. В сентябре-октябре 2022 года 43% опрошенных ожидали улучшения экономической ситуации в ближайшие 2-3 года, тогда как в июне 2024 года этот показатель снизился до 29%. 25% опрошенных ожидают ухудшения, а 19% полагают, что ситуация не изменится.

Что касается благосостояния семей, то доля ожидающих улучшения в ближайшие 2-3 года также снизилась с 49,5% в феврале-марте 2023 года до 29% в июне 2024 года. 21% респондентов ожидают ухудшения, а 22% считают, что уровень благосостояния остается неизменным.

Напомним, ранее Rakuten Viber проводил опрос, сколько украинцев планируют отпуск в 2024 году. Оказалось, что доля украинцев, планирующих отпуск в 2024 году, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 36% опрошенных планируют отдохнуть с близкими или друзьями в Украине или за рубежом, тогда как в прошлом году этот показатель составил 16%.

В ходе исследования были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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