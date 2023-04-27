Сколько украинцев считают, что отпуск в 2023 году неактуален - данные опросы

Подавляющее большинство украинцев не планируют брать отпуск в 2023 году и считают, что во время войны это не ко времени. Только 10% планируют отдыхать с семьей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие более 100 тысяч пользователей мессенджера Viber.

Так, согласно результатам опроса:

не собираются в отпуск и считают, что это не ко времени — 68%;

планируют взять несколько выходных в течение года — 16%;

взять несколько выходных в течение года — 16%; планируют отпуск и будут отдыхать с семьей в Украине – 10%;

окончательно не определились: либо самостоятельно, либо с семьей уедут за границу — 6%.

Напомним, согласно результатам исследования издания RAU и портала по поиску работы robota.ua, в продуктовом ритейле традиционно фиксируется дефицит специалистов, что связано с быстрым развитием отрасли и миграцией женщин в наиболее безопасные регионы, наиболее задействованные в торговле.

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