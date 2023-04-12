Ринок праці в Україні: в яких сферах найбільше не вистачає працівників

У продуктовому рітейлі традиційно фіксується дефіцит фахівців, що пов'язано зі швидким розвитком галузі та міграцією жінок у більш безпечні регіони, які були найбільш задіяні у торгівлі.

Про це свідчать результати спільного дослідження видання RAU та порталу з пошуку роботи robota.ua.

У квітні 2022 року частка вакансій у продуктовому рітейлі впала до 32% від довоєнного рівня. В січні 2023 року показник зріс на 5 в.п. — до 37%.

Джерело: RAU та robota.ua

Найбільшу динаміку зростання продемонстрував сектор торгівлі побутовою технікою та електронікою. З квітня 2022 року, станом на початок 2022 року кількість вакансій збільшилася на 6% — до 17% від довоєнного рівня.

Водночас в секторі торгівлі одягом та взуттям показник складає 9%. З квітня 2022 року кількість вакансій скоротилася на 3%. Експерти пояснюють це оптимізацією мереж і зміною попиту.

Загалом в секторі роздрібної торгівлі найбільш затребуваними є три категорії: водій, продавець-консультант та вантажник. Попит на касирів зріс на 42%, на айтівців — на 34%, на охоронців — на 33%, на товарознавців — 32%. В цій сфері найменше вакансій керівників магазинів –21%, водночасї їхня доля зросла на 16%.

Джерело: RAU та robota.ua

В секторі торгівлі продуктами харчування також найменший показник з "заморожених вакансій" — 6% від довоєнного рівня вакансій. Відносно невеликою залишається доля сфері фармацевтики (8%) та drogerie (10%).

Джерело: RAU та robota.ua

Нагадаємо, що саме в рітейлі на початку літа частка вакансій зросла до 32%, на початку осені – 43%. У лютому 2023 року кількість вільних робочих місць становила вже 54% проти 58% у лютому 2022 року.