На одне робоче місце в Україні претендують 5 кандидатів — дослідження

Через місяць після повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року на одне робоче місце в середньому претендували 24,3 кандидата. Майже через рік показник покращився: кількість претендентів знизилася до 5,2 на місце у січні 2023 року.

Про це свідчать результати спільного дослідження видання RAU та порталу з пошуку роботи robota.ua.

Джерело: RAU та robota.ua

Відновлення ринку праці після початку повномасштабної війни зафіксували саме в квітні 2022 року, але процес був поступовим. Вже наприкінці місяця кількість претендентів знизилася до 12,6 на місце, влітку — до 8 кандидатів на місце. Станом на початок 2023 року показник лише втричі більший, ніж у мирний час.

Саме в рітейлі на початку літа частка вакансій зросла до 32%, на початку осені – 43%. У лютому 2023 року кількість вільних робочих місць становила вже 54% проти 58% у лютому 2022 року.

Джерело: RAU та robota.ua

Аналогічна тенденція фіксується з показником появи нових вакансій. Після 24 лютого 2022 року кількість вакансій у всіх сферах української економіки скоротилася до 7% від довоєнного рівня. Станом на 1 березня 2023 року вже відновилося 59% ринку вакансій.

Джерело: RAU та robota.ua

На тлі збільшення кількості робочих місць в дослідженні зафіксували поступовий відхід роботодавців від стратегії скорочень, яку задіяли на початку великої війни. Це також призводило до збільшення навантаження на працівників, адже вони мали виконувати більше роботи. У процесі збільшення робочих колективів дедалі менше співробітників відчуваються, що роблять більше роботи, ніж до війни.

Дослідження "Опендатабот" підтверджує твердження про жваве відновлення ринку праці. Однак показник активних пропозицій про роботу все ще в 1,4 раза нижчий, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com