Добірка вакансій: яких фахівців шукають роботодавці в різних містах України

Добірка актуальних вакансій для пошукачів в різних містах України, зроблена спільно з Work.ua та GRC.ua.

Редактор стрічки новин, м. Київ

Delo.ua шукає редактора стрічки новин за економічною та суспільно-політичною тематиками.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5043426/

Менеджер відділу продажів (В2В), м. Київ

Холдинг "Шериф" запрошує фахівця на посаду менеджера відділу продажу В2В.

Заробітна плата: 30 000 – 60 000 грн + бонус + %.

Графік роботи: не вказно.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5041655/

Бухгалтер з первинної документації, м. Львів

Морітан Транспорт запрошує до співпраці на посаду бухгалтер з первинної документації.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: Пн-чт 9:00—18:00, Пт 9:00—17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5024397/

Інспектор відділу кадрів, м. Одеса

QSS Ukraine LLC запрошує на роботу інспектора відділу кадрів.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: 5 днів на тиждень по 4 години або 3 дні на тиждень повний робочий день (8 годин).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5086917/

Спеціаліст служби підтримки, м. Дніпро

Work.ua запрошує на роботу спеціаліста служби підтримки.

Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, 9:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5095611/

Контент-редактор, м. Київ

Інженерна компанія з власним інтернет-магазином Vencon.ua запрошує на роботу контент-редактора.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4530715/

Продавець-консультант, м. Запоріжжя

Comfy запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн + % від продажів.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5006991/

Агроном-садівник, м. Одеса

Сільськогосподарське підприємство "Пiвденьагропереробка" оголошує конкурс вакантної посади — агроном-садівник.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Сб з 08:00 до 17:00, Нд-вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2048130/

Касир, м. Одеса

Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 11 200 – 12 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5092481/

Машиніст крана, м. Харків

БМУ №460 запрошує на роботу машиніста крана.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: 8:00 −17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5096373/

Кондитер, м. Запоріжжя

ТОВ "Дарнель" підприємство по виробництву кондитерських виробів запрошує до своєї команди кондитера (помічника кондитера).

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4850355/

Майстер-гончар, м. Київ

Kyiv Clay Space запрошує на роботу майстра-гончара.

Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень, 8 годин на день, з середи по неділю, з 12:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5055313/

SMM-менеджер, м. Харків

CHM software шукає досвідченого SMM-менеджера для роботи у місті Харків.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5089370/

Асистент стоматолога, м. Запоріжжя

До Центру стоматологічної імплантації "Клініка Чертова" потрібен асистент стоматолога-терапевта.

Заробітна плата: 12 000 – 14 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5078065/

Друкар широкоформатного друку, м. Київ

Друкарня запрошує на постійну роботу друкаря широкоформатного друку.

Заробітна плата: 23 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3953242/

Адміністратор, м. Харків

Стоматологічний центр Verno запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: 2/2, з 8:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4915175/

Маркетолог, м. Хмельницький

Група Компаній VITAGRO (рослинництво, садівництво, насіннєве виробництво, тваринництво, будівництво, цегельне виробництво, виготовлення і дистрибуція засобів захисту рослин, мікродобрив, насіння, а також найновіших інокулянтів, сонячна енергетика та інше) запрошує до команди маркетолога.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 08:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912793

Керівник з комунікацій і маркетингу, м. Київ

Всесвітній фонд природи WWF-Україна шукає керівника/цю комунікацій і маркетингу (на 1 рік, заміщення на посаді на час декретної відпустки).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 08:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914657

Директор Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Київ

GRC-ES шукає директора Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913611

Інженер-технолог, м. Київ

Маресто Україна (оснащення підприємств сегменту HoReCa, харчових виробництв, супермаркетів і пекарень технологічним обладнанням) запрошує в команду інженера-технолога (проектувальника).

Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн+%.

Графік роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913336

Менеджер з маркетингу та реклами, м. Київ

IT STEP ACADEMY запрошує на роботу менеджера з маркетингу та реклами.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00-18:00 (можлива часткова робота на вихідних 3-4 години, з повною компенсацією вихідного в будні дні).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914132

Продакт-менеджер по насінню, м. Київ

Міжнародна аграрна компанія запрошує до своєї команди продакт-менеджера по насінню (кукурудза, соняшник).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911302

Директор випробувальної лабораторії (насіння, фітосанітарія), м. Київ

ТОВ Інститут Агробіології запрошує на роботу директора випробувальної лабораторії.

Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912785

Менеджер з розвитку роздрібної мережі, м. Дніпро

ТМ "Елікатні продукти" шукає менеджера з розвитку роздрібної мережі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912931

Спеціаліст з МСФЗ, м. Київ

ТОВ Будхаус Групп шукає спеціаліста з МСФЗ.

Заробітна плата: від 40 000 грн на для спеціаліста, від 80 000 грн для професіонала.

Графік роботи: 5/2; з 09:00 по 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912966

Фінансовий аналітик, м. Київ

ТОВ Будхаус Групп шукає фінансового аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2; з 09:00 по 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912965

Автор студентських робіт (інженерні науки), м. Київ

ФОП Гаркава шукає нових авторів з вищою освітою для виконання замовлень.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: віддалена робота з вільним графіком.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913656

Менеджер з продажу на швейне виробництво, м. Ірпінь

На швейне виробництво потрібен менеджер з продажу.

Заробітна плата: від 20 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914129

Продакт-менеджер, м. Київ

Компанія Ергопак запрошує взяти участь у конкурсі на вакантну посаду продакт-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914144

Адміністратор в клініку, м. Київ

"Оксфорд Медікал" запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 13 000 грн.

Графік роботи: 2\2 з 8:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914151

Адміністратор-касир клініки, м. Київ

У клініці "Оксфорд Медікал" відкрито вакансію адміністратора.

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: 2\2 з 8:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914153

PR-менеджер, м. Київ

Victor Pinchuk Foundation запрошує на роботу PR-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гібрідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914146

Керівник відділу маркетингу та сервісу, м. Київ

БагатоЛосося запрошує на роботу керівника відділу маркетингу та сервісу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914120

Викладач англійської мови (віддалено)

Міжнародна освітня компанія по вивченню англійської мови ANTISCHOOL запрошує викладачів англійської мови (онлайн).

Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912769

Провідний маркетолог, м. Київ

Дистриб'ютор косметики запрошує на роботу провідного маркетолога.

Заробітна плата: від 35 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, з 10:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914351

Backend NodeJS developer, м. Київ

BIMP — IT-сервіс управління фінансовим результатом шукає в команду Backend NodeJS developer.

Заробітна плата: не вкаазано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914130

Юрист, м. Київ

Аgenda запрошує на роботу юриста.

Заробітна плата: від 50 000 грн.

Графік роботи: п’ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914379