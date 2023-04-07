- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Добірка вакансій: яких фахівців шукають роботодавці в різних містах України
Добірка актуальних вакансій для пошукачів в різних містах України, зроблена спільно з Work.ua та GRC.ua.
Редактор стрічки новин, м. Київ
Delo.ua шукає редактора стрічки новин за економічною та суспільно-політичною тематиками.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5043426/
Менеджер відділу продажів (В2В), м. Київ
Холдинг "Шериф" запрошує фахівця на посаду менеджера відділу продажу В2В.
Заробітна плата: 30 000 – 60 000 грн + бонус + %.
Графік роботи: не вказно.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5041655/
Бухгалтер з первинної документації, м. Львів
Морітан Транспорт запрошує до співпраці на посаду бухгалтер з первинної документації.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: Пн-чт 9:00—18:00, Пт 9:00—17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5024397/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Інспектор відділу кадрів, м. Одеса
QSS Ukraine LLC запрошує на роботу інспектора відділу кадрів.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: 5 днів на тиждень по 4 години або 3 дні на тиждень повний робочий день (8 годин).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5086917/
Спеціаліст служби підтримки, м. Дніпро
Work.ua запрошує на роботу спеціаліста служби підтримки.
Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, 9:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5095611/
Контент-редактор, м. Київ
Інженерна компанія з власним інтернет-магазином Vencon.ua запрошує на роботу контент-редактора.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4530715/
Продавець-консультант, м. Запоріжжя
Comfy запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн + % від продажів.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5006991/
Агроном-садівник, м. Одеса
Сільськогосподарське підприємство "Пiвденьагропереробка" оголошує конкурс вакантної посади — агроном-садівник.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Сб з 08:00 до 17:00, Нд-вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2048130/
Касир, м. Одеса
Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 11 200 – 12 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5092481/
Машиніст крана, м. Харків
БМУ №460 запрошує на роботу машиніста крана.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: 8:00 −17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5096373/
Кондитер, м. Запоріжжя
ТОВ "Дарнель" підприємство по виробництву кондитерських виробів запрошує до своєї команди кондитера (помічника кондитера).
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4850355/
Майстер-гончар, м. Київ
Kyiv Clay Space запрошує на роботу майстра-гончара.
Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень, 8 годин на день, з середи по неділю, з 12:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5055313/
SMM-менеджер, м. Харків
CHM software шукає досвідченого SMM-менеджера для роботи у місті Харків.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5089370/
Асистент стоматолога, м. Запоріжжя
До Центру стоматологічної імплантації "Клініка Чертова" потрібен асистент стоматолога-терапевта.
Заробітна плата: 12 000 – 14 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5078065/
Друкар широкоформатного друку, м. Київ
Друкарня запрошує на постійну роботу друкаря широкоформатного друку.
Заробітна плата: 23 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3953242/
Адміністратор, м. Харків
Стоматологічний центр Verno запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: 2/2, з 8:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4915175/
Маркетолог, м. Хмельницький
Група Компаній VITAGRO (рослинництво, садівництво, насіннєве виробництво, тваринництво, будівництво, цегельне виробництво, виготовлення і дистрибуція засобів захисту рослин, мікродобрив, насіння, а також найновіших інокулянтів, сонячна енергетика та інше) запрошує до команди маркетолога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 08:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912793
Керівник з комунікацій і маркетингу, м. Київ
Всесвітній фонд природи WWF-Україна шукає керівника/цю комунікацій і маркетингу (на 1 рік, заміщення на посаді на час декретної відпустки).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 08:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914657
Директор Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Київ
GRC-ES шукає директора Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913611
Інженер-технолог, м. Київ
Маресто Україна (оснащення підприємств сегменту HoReCa, харчових виробництв, супермаркетів і пекарень технологічним обладнанням) запрошує в команду інженера-технолога (проектувальника).
Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн+%.
Графік роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913336
Менеджер з маркетингу та реклами, м. Київ
IT STEP ACADEMY запрошує на роботу менеджера з маркетингу та реклами.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00-18:00 (можлива часткова робота на вихідних 3-4 години, з повною компенсацією вихідного в будні дні).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914132
Продакт-менеджер по насінню, м. Київ
Міжнародна аграрна компанія запрошує до своєї команди продакт-менеджера по насінню (кукурудза, соняшник).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911302
Директор випробувальної лабораторії (насіння, фітосанітарія), м. Київ
ТОВ Інститут Агробіології запрошує на роботу директора випробувальної лабораторії.
Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912785
Менеджер з розвитку роздрібної мережі, м. Дніпро
ТМ "Елікатні продукти" шукає менеджера з розвитку роздрібної мережі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912931
Спеціаліст з МСФЗ, м. Київ
ТОВ Будхаус Групп шукає спеціаліста з МСФЗ.
Заробітна плата: від 40 000 грн на для спеціаліста, від 80 000 грн для професіонала.
Графік роботи: 5/2; з 09:00 по 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912966
Фінансовий аналітик, м. Київ
ТОВ Будхаус Групп шукає фінансового аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2; з 09:00 по 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912965
Автор студентських робіт (інженерні науки), м. Київ
ФОП Гаркава шукає нових авторів з вищою освітою для виконання замовлень.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: віддалена робота з вільним графіком.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913656
Менеджер з продажу на швейне виробництво, м. Ірпінь
На швейне виробництво потрібен менеджер з продажу.
Заробітна плата: від 20 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914129
Продакт-менеджер, м. Київ
Компанія Ергопак запрошує взяти участь у конкурсі на вакантну посаду продакт-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914144
Адміністратор в клініку, м. Київ
"Оксфорд Медікал" запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 13 000 грн.
Графік роботи: 2\2 з 8:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914151
Адміністратор-касир клініки, м. Київ
У клініці "Оксфорд Медікал" відкрито вакансію адміністратора.
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: 2\2 з 8:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914153
PR-менеджер, м. Київ
Victor Pinchuk Foundation запрошує на роботу PR-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гібрідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914146
Керівник відділу маркетингу та сервісу, м. Київ
БагатоЛосося запрошує на роботу керівника відділу маркетингу та сервісу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914120
Викладач англійської мови (віддалено)
Міжнародна освітня компанія по вивченню англійської мови ANTISCHOOL запрошує викладачів англійської мови (онлайн).
Заробітна плата: від 15 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912769
Провідний маркетолог, м. Київ
Дистриб'ютор косметики запрошує на роботу провідного маркетолога.
Заробітна плата: від 35 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, з 10:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914351
Backend NodeJS developer, м. Київ
BIMP — IT-сервіс управління фінансовим результатом шукає в команду Backend NodeJS developer.
Заробітна плата: не вкаазано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914130
Юрист, м. Київ
Аgenda запрошує на роботу юриста.
Заробітна плата: від 50 000 грн.
Графік роботи: п’ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914379
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]